В России перенесли премьеру «Барби» на неделю

Фильм «Барби» выйдет в российских кинотеатрах 16 сентября. Об этом сказано на сайте «Радуга Кино».

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Изначально картину Греты Гервиг должны были показать в России 9 сентября, но премьеру перенесли.

При этом, судя по сайту «Радуги кино», фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана планируют выпустить уже седьмого сентября.

Как отмечает Кинопоиск в своем Telegram-канале, в отдельных отечественных кинотеатрах лента Нолана выйдет второго сентября. Однако неизвестно, какие версии «Барби» и «Оппенгеймера» покажут на кинотеатральных экранах.

31 августа в Минкульте оценили фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». В ведомстве заявили, что картины не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом России Владимиром Путиным.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн.Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.