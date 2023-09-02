Еще два фильма перенесли из-за концерта Тейлор Свифт

Релизы фильмов «Что происходит потом» с Дэвидом Духовны и «Обыкновенные ангелы» с Аланом Ричсоном перенесли из-за кинотеатрального релиза Тейлор Свифт. Об этом сообщает Deadline.

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Ленты должны были выйти 13 октября. Однако после того, как певица Тейлор Свифт анонсировала выход фильма о своем концерте в кинотеатрах, студии начали переносить премьеры.

Первой об изменении даты выхода заявила компания Universal — она перенесла выход хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» на 6 октября.

Ромком «Что происходит потом» с Дэвидом Духовны и Мег Райан рассказывает о том, как бывшие возлюбленные Уилла и Билл случайно встретились в аэропорту. Из-за непогоды рейс перенесли, поэтому паре пришлось провести много времени друг с другом. Теперь лента выйдет на экранах 3 ноября.

При этом новая дата выхода драмы «Обыкновенные ангелы» неизвестна. В ней снялись Хилари Суэнк, Алан Ричсон и Эми Акер.