«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года
Картина Греты Гервиг «Барби» продолжает ставить новые рекорды. Сегодня, 2 сентября, стало известно, что лента стала самым кассовым фильмом 2023 года — её сборы превысили $ 1,36 млрд.
Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года
- «Барби» — $ 1,36 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
- «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
- «Оппенгеймер» — $ 789 млн
- «Форсаж 10» — $ 704 млн
Также полторы недели назад стало известно, что «Барби» стала самым кассовым фильмом года в США. За 34 дня проката лента заработала $ 574,2 тыс.
Ожидается, что в российских кинотеатрах премьера «Барби» должна состояться 16 сентября. Помимо этого, недавно студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом ленты с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.
Чемпионат.com: главные новости