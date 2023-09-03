В Венеции состоялась премьера нового фильма Полански "Дворец"

Мировая премьера комедийной драмы Романа Полански "Дворец" (The Palace) состоялась в субботу вечером на 80-м Венецианском кинофестивале. Фильм показали вне конкурса.

© Кадр из фильма "Дворец"

Сыгравший одну из ролей итальянский актер Фортунато Черлино увидел в картине чеховские мотивы, его "грустный юмор", когда, как он сказал на пресс-конференции, "трагедия достигает такого накала, что ты начинаешь смеяться".

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"Все персонажи кажутся гротескными масками, есть что-то от комедии, но на самом деле это "сублимация" трагедии", - отметил он.

События в фильме разворачиваются в гостинице "Дворец" в Альпах, где идет подготовка к празднику встречи нового 2000 года. В картине переплетаются несколько историй, судьбы богатых постояльцев и тех, кто их обслуживает. В ленте снялись Фанни Ардан, Микки Рурк, Лука Барбарески. Также в фильме задействованы Александр Петров, Антон Пампушный и некоторые другие российские актеры.

Музыку к произведению написал французский кинокомпозитор Александр Деспла. Он является лауреатом двух премий "Оскар" за музыку к картинам "Отель "Гранд Будапешт" и "Форма воды".

Идея снять такой фильм пришла к Полански, когда однажды его пригласили отметить Новый год в пятизвездочном отеле в Швейцарии. Произошло это в канун 2000 года, но по разным причинам он долгие годы откладывал проект. По его словам, все происходило в "самый разгар всеобщей паники", связанной с опасениями из-за "конца компьютерного мира" в связи с наступлением нового тысячелетия.

"Я увидел во всей красе этот абсурдный зверинец, который суетился вокруг. Сразу возникла идея снять фильм об этом экзотическом мире. Это должна была быть комедия - немного грубоватая и саркастическая, жесткая по отношению к героям фильма, но не лишенная снисходительности и сочувствия", - говорится в комментарии Полански, опубликованном в каталоге.

Сам недавно отметивший 90-летие патриарх европейского кино в Венецию не приехал, он давно не выезжает на международные смотры.

Фанни Ардан, сыгравшая в фильме Маркизу, отметила, что "никогда не играла подобной роли". "Это была как бы сжатая версия жизни и энергии", - сказала актриса на пресс-конференции.

Как стало известно ТАСС, картину выпустят в прокат в России. Фильм "Дворец" выйдет 23 ноября, однако не исключен перенос российской премьеры на декабрь.

Творческий путь режиссера