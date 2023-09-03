Какие фильмы посмотреть онлайн

Николас Кейдж "выходит из себя", Стейтем снова противостоит зубастым, Роб Сэвидж кошмарит подкроватными монстрами, а Индиана Джонс отправляется в приключение в последний раз.

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Сегодня в подборке #КиноЗдесь рассказываем о киноновинках, доступных на интернет-площадках.

Видео дня

"Индиана Джонс и колесо судьбы" (12+)

Омск Здесь

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 154 минуты

О фильме. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Индиана Джонс (Харрисон Форд) уже не тот отважный путешественник, каким мы его помним по прошлым частям (между прочим, первый фильм франшизы вышел на экраны 42 года назад). После гибели сына на войне он стал угрюмым сварливым профессором, на лекциях которого студенты уже даже не пытаются скрыть зевоту. Мэрион, жена Индианы, не смогла пережить утрату любимого сына и ушла, оставив мужчину доживать свой век в тоскливом одиночестве.

Но однажды меланхолию бывшего искателя приключений прерывает крёстная дочь мужчины Хелена. Она одержима поисками Антикитера - артефакта, который позволяет путешествовать во времени. Однако Хелена не единственная, кто охотится за ценным механизмом. Конкуренцию ей составляет учёный Юрген Воллер (Мадс Миккельсен), он ищет артефакт уже долгие годы. Индиана вновь берётся за дело и пытается вернуть ценный артефакт во владения музея.

Что интересного. Изначально режиссёр прошлых частей - Стивен Спилберг сам планировал снять пятую картину. Но потом отказался от идеи и передал руководство съёмками Джеймсу Мэнголду, известному зрителям по фильмам "Ford против Ferrari" и "Логан". Однако Стивен Спилберг и Джордж Лукас (сценарист 4 частей) приняли участие в качестве исполнительных продюсеров.

Но новый фильм всё же выбивается из стиля кинофраншизы. Стивен Спилберг - мастер блокбастеров, Мэнголд же пока не обладает настолько прокачанными скиллами в киноремесле, поэтому его экшен кажется хаотичным, а склейки - слишком резкими.

Кстати, интересно, что в фильме ненадолго появляется Антонио Бандерас: в картине у него эпизодическая роль давнего друга Индианы.

"Несмотря на малое экранное время, я счастлив стать частью саги, которая связана с историей кинематографа", - признался Антонио в интервью.

Кому не понравится. Тем, кто не любит фильмы про приключения или преданным фанатам "спилбергского" Индианы. Тем, кто не любит старомодный экшен, где герои скачут на лошадях в тоннелях метро и несутся на огромной скорости на тук-туке.

"Мег 2: Бездна" (16+)

Омск Здесь

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.6

Время: 116 минут

О фильме. Джонас Тейлор (Джейсон Стейтем) - дайвер, который занимается ловлей экопреступников, а также работает в команде исследователей глубин. Однако в открытом океане Джонаса поджидают не только злодеи, но и доисторические акулы... Да и это далеко не все зубастые прелести… Пускай подробности останутся для вас небольшой интригой.

Что интересного. "Мег 2: Бездна" - продолжение кинокартины "Мег: Монстр глубины" 2018 года, главную роль в которой тоже сыграл Стейтем. Новый боевик разделил аудиторию зрителей на два лагеря: кто-то хейтит создателей фильма за посредственную игру актёров и нереалистичную графику, а кому-то свежая "Мег" кажется шедевром, напоминающим американскую картину ужасов "Челюсти".

Так, например, в Китае вторая часть фильма собрала более 68 миллионов долларов за первые недели проката. Кстати, режиссёр заявил, что ведутся переговоры о съёмках третьей части фильма.

Кому не понравится. Тем, кто не любит фильмы про акул-людоедов.

"Бугимен" (18+)

Омск Здесь

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.9

Время: 98 минут

О фильме. После трагической смерти матери старшеклассница Сэди Харпер и её младшая сестра Сойер переживают непростой период. Их отец Уилл не оказывает должной поддержки дочерям, ведь сам переживает утрату болезненно. Однако мужчина старается не опускать руки и продолжает работать психотерапевтом, принимая пациентов на дому. После одного из таких сеансов, дочерей Уилла по очереди начинают посещать кошмарные видения... или всё-таки жуткая реальность в образе сверхъестественной сущности.

Что интересного. Этот фильм - экранизация рассказа мастера ужасов Стивена Кинга "И пришёл бука" (1973). Но сюжет книги сильно отличается от фильма. Так рассказ писателя построен на разговоре Уилла (отца дочерей) и его психолога - который как раз является главным героем. Мужчина фанатично убеждает врача, что его дочери погибли от лап Буки - чудовища, который прячется в шкафах и под кроватью. В фильме же главными героями сделали дочерей, которые по сюжету рассказа уже стали воспоминанием.

Однако у обеих историй есть одна важная общая черта, которую олицетворяет жуткое существо - Бугимен: этот монстр был избирателен к выбору жертв и нападал только на эмоционально уязвимых людей, поглощённых горем. Именно поэтому в рассказе он появляется перед Уиллом, а в фильме кошмарит детей, которые более восприимчивы к потере близких. Это выделяет кинокартину из череды малобюджетных ужастиков, которые студии штампуют с целью напугать зрителей. Персонажи "Бугимена" вызывают сочувствие, а психологизм фильма делает его просмотр более запоминающимся.

Кому не понравится. Тем, кто читал рассказ Стивена Кинга "И пришёл бука" и ждёт точного повтора сюжета. Тем, кому надоели ужастики про шкафовых и подкроватных монстров.

"Схватка с дьяволом" (18+)

Омск Здесь

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 90 минут

О фильме. Большая часть этого психологического триллера снята в автомобиле. По сюжету водитель авто (Юэль Киннаман) ночью торопится в больницу к беременной жене, у которой уже начались схватки. На парковке клиники к нему в авто подсаживается загадочный пассажир (Николас Кейдж) и просит подкинуть его в другое место. На первый взгляд, персонаж кажется эксцентричным, а позже мы на 100 % убедимся, что он полный неадекват.

Поездка начинает приобретать непредсказуемый характер, после того как пассажир достает револьвер. Психопат угрожает расправой водителю, в случае если он не будет подчиняться его приказам. Пассажир уверен, что мужчина за рулём, хранит тёмные тайны и должен заплатить за них своей кровью.

Что интересного. Карьера Николаса Кейджа представляет собой извилистый путь успехов и провалов, признания кинокритиков и борьбы с зависимостями. Сейчас актёр явно на творческом подъёме и выдаёт яркие образы в качественных, пусть и малобюджетных, фильмах (об одной из последних его работ мы рассказывали здесь ). "Схватка с дьяволом" - инди-проект израильского режиссера Юваль Адлера. И Кейдж здесь играет антагониста-психа, безумца с горящими глазами, который мастерит коктейли Молотова и цитирует Евангелие. Мимика Кейджа - это всегда тысяча и одна эмоция и ещё одна причина посмотреть фильм.