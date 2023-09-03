Фильм «Барби» слили на торренты с корейскими субтитрами

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Сегодня, 3 сентября, на торрентах появился фильм Греты Гервиг «Барби». В отличие от прошлых копий ленты в сети, это полноценный релиз с качественной картинкой и звуком, но с корейскими субтитрами

Обычно картины сливают на трекеры за несколько дней до их цифрового релиза. На сайте DVDs Release Dates указано, что «Барби» выйдет в стриминговых сервисах только 12 сентября.