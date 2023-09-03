Ремейк фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снимут к Новому году

В Ростове стартовали съёмки комедии «Иван Васильевич меняет всё» - новогодней пародии и ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). Телеканал ТНТ планирует повторить успех картины «СамоИрония судьбы» (2022), которая в прошлом году почти догнала по рейтингу оригинальный фильм Эльдара Рязанова.

© Рег_2x2.su (Благовещенск)

Как сообщили в пресс-службе телеканала, за сьёмки взялась та же команда. В соцсетях показали и как проходят съёмки. В качестве локации выбрали Ростовский Кремль, служивший декорацией и для советского «Ивана Васильевича».

По информации RuPosters, роль Ивана Грозного и Ивана Васильевича Бунши в ремейке достанется Тимуру Батрудинову, роль Шурика - Демису Карибидису, роль Жоржа Милославского - Максиму Лугашкину. Также на экране появятся Баста, Павел Воля, Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Павел Деревянко и другие известные комики, певцы и актёры.

У нас собралась нереальная команда! - цитирует издание режиссёров проекта Романа Кима и Михаила Семичёва.

Правда, потенциальные зрители пока относятся к задумке скептически:

«Всё те же лица. Новогодняя «СамоИрония судьбы» понравилась. Думаю, будет не хуже, но как же хочется видеть других певцов и певиц!», «Делать им нечего. Своё кино создавайте. Решили золотой фонд кинематографии пародировать», «А посидеть и придумать что-то своё, наверное, не получается?», «Зачем? Они думают, могут переиграть великих актёров?», - рассуждают в Сети.