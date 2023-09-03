«Великий уравнитель 3» возглавил домашний прокат

Третья часть истории отставного морпеха Роберта Маккола в исполнении Дензела Вашингтона собрала за дебютные выходные $42 млн и стала лидером проката в США. С учетом остальных рынков, у фильма $68 млн. Этот старт примерно соотносится с предыдущими «Великими уравнителями». Каждый фильм собирал в среднем $290 млн. Уверенный старт триквела позволяет рассчитывать примерно на такой же итоговый результат, что при бюджете в $70 млн будет хорошим финишем.

© Кадр из фильма "Великий уравнитель 3"

Второе место в американском бокс-офисе после семи недель проката удерживает «Барби», которая положила себе еще $13 млн. Это плюс мировые сборы сделали фильм Греты Гервиг самым прибыльным фильмом 2023 года с кассой $1,38 млрд. Это чуть больше, чем у «Братьев Супер Марио в кино», но достаточно, чтобы захватить пьедестал. Студия Warner Bros. даже призналась, что не ожидала такой прыти и выносливости.

«Синий жук» еще подает признаки жизни, но они больше похожи на предсмертные конвульсии. Фильм добрал еще $9 млн дома, а всего, с учетом мирового проката, у него $102 млн.

Общемировая касса еще одного неудачника – «Гран туризмо» достигла $80 млн. Впору задумываться о том, как списывать убытки.

«Оппенгеймер» добирает дома еще $7 млн. Теперь у байопика Кристофера Нолана $853 млн. Аналитики полагают, что фильму под силу собрать еще около $100 млн. А вот психологическая отметка в $1 млрд ему вряд ли покорится.