Завершились съемки комедии «Не одна дома» с участием блогеров Dava и Хаметовой
Arna Media и компания «Синема сервис» завершили съемки семейной комедии «Не одна дома», которые проходили в Минске этим летом. Выход картины в широкий прокат запланирован на весну 2024 года.
«Не одна дома» — кинодебют режиссера Василия Свиридова, ранее работавшего в рекламе. На экранах зрители увидят героев в исполнении блогера и певицы Миланы Хаметовой, а также блогера, певца и актера Давида Манукяна (DAVA). Вместе с ними роли исполнили Равшана Куркова («Календарь ма(й)я», «Балканский рубеж», «Хардкор», «Мамы», «А у нас во дворе…»), Дима Калихов («Ёлки-иголки», «Золотая кровь. Черный Орлов»), Юлиана Михневич («Лекарство для Веры», «Солдатик», «Оттепель»), Алексей Маклаков («Майор Гром: Чумной Доктор», «Крюк», «Юность») и Александр Головин («Ёлки 2», «СМЕРШ. Продолжение»). Продюсерами выступили Андрей Липов, Максим Максимов, Анна Маковская, Надежда Мотина и Сергей Агеев.
Впечатлениями поделилась исполнительница главной роли Милана Хаметова:
«Сначала я очень волновалась, ведь для меня это первый опыт в кино. Но когда мы встретились со съемочной группой, сразу стало намного спокойнее. Коллеги многое объяснили, подсказали некоторые фишки! Думаю, мне очень повезло сразу работать с такой крутой командой. Мы очень сдружились с Алексеем Маклаковым, он классный и позитивный, а еще каждый день угощал меня конфетами. С огромным интересом я наблюдала за актерской работой красивых и талантливых Равшаны Курковой и Юлианы Михневич! Я с нетерпением жду выхода фильма, чтобы увидеться со всеми на премьере!»