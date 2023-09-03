Завершились съемки комедии «Не одна дома» с участием блогеров Dava и Хаметовой

«Сначала я очень волновалась, ведь для меня это первый опыт в кино. Но когда мы встретились со съемочной группой, сразу стало намного спокойнее. Коллеги многое объяснили, подсказали некоторые фишки! Думаю, мне очень повезло сразу работать с такой крутой командой. Мы очень сдружились с Алексеем Маклаковым, он классный и позитивный, а еще каждый день угощал меня конфетами. С огромным интересом я наблюдала за актерской работой красивых и талантливых Равшаны Курковой и Юлианы Михневич! Я с нетерпением жду выхода фильма, чтобы увидеться со всеми на премьере!»