«Леди Баг и Супер-кот» снова возглавили российский прокат

Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» в четвертый раз возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

© Газета.Ru

Анимационная картина собирала 74,8 млн руб. за период с 31 августа по 3 сентября. По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев: Маринетт — в Леди Баг, а Адриан — в Супер-кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.

Отечественная приключенческая комедия «Баба Яга спасает мир» заняла второе место в прокате, собрав 38,3 млн руб. за выходные. Главный герой мультфильма — школьник в сказочном лесу, околдованном Бабой Ягой. По сюжету заклятие перестает действовать после вторжения школьника, и тогда Яга отправляется в современный город на поиски спасительного оружия — дивноцвета. Главные роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда и Олеся Железняк.