Скандал сопровождает мировую премьеру фильма "Дворец"

Что говорят критики о премьере фильма Романа Полански, прошедшей вне конкурса на 80-м Венецианском фестивале.

Как известно, в августе отметивший свое 90-летие режиссер давно в опале и в бегах от правосудия: движение #MeToo не может простить ему прегрешения полувековой давности - насилия над несовершеннолетней, и феминистки заявили активный протест против показа его новинки. Впрочем, не менее шумный скандал они учинили и четыре года назад по поводу показа в конкурсе Мостры его фильма о деле Дрейфуса "Офицер и шпион", в конце концов получившего Особый приз жюри и премию ФИПРЕССИ.

Его новый "Дворец" принципиально бойкотируют многие страны, включая США и Францию, и включение картины во внеконкурсную программу требовало от фестивальной дирекции определенной отваги:

"Меня интересует только качество фильма!", - объяснял свою позицию директор Мостры Альберто Барбера, и многие журналисты его в этом поддерживали.

Запретный плод сладок - в России, например, по данным "Кинопоиска", рейтинг ожидания нового фильма Романа Полански достиг 98%.

В защиту опального мастера выступали многие деятели культуры, включая французскую звезду Фанни Ардан, снявшуюся во "Дворце" в роли взбалмошной Маркизы, балующей своего чихуахуа черной икрой:

"Лучше прощать, чем ненавидеть, - сказала актриса газете "Коррьере делла сера" перед венецианской премьерой фильма. - Месть прорезает дыру в твоем сердце".

Но на этот раз создателя "Ребенка Розмари" ждал оглушительный провал.

"Дворец" предполагался как сатирический гротеск, снятый в реально существующем в швейцарских Альпах роскошном "Палас-отеле" в старинных стенах готического замка. Сюда собираются богатеи со всего мира, включая шумную ватагу русских олигархов-бандитов, прибывших с полными валюты чемоданами, телохранителями и разбитными подружками, чтобы 31 декабря 1999 года встретить новое тысячелетие. Все возбуждены: миллениум, по предсказаниям, может оказаться трагичным, ибо все компьютеры мира ровно в полночь должны были взбеситься.

Метрдотель Хансуэли (Оливер Мазуччи) пытается лавировать между важными гостями с их причудливыми капризами - и персоналом, вынужденным все это, улыбаясь, терпеть.

"Это комедия, резкая и саркастичная, суровая по отношению к героям фильма, но не без намека на снисходительность и ласку", - объясняет жанр картины Полански.

И вот с волнением ожидаемая премьера состоялась. Реакция прессы непривычно резкая: ветерану мирового кино напоминают о его возрасте и выражают надежду, что эта его работа - последняя. Задаются вопросом, не стоит ли запретить Полански снимать фильмы. Описывают быстро пустеющий, хотя и переполненный поначалу зал.

The Guardian характеризует картину как "вялый отельный фарс, который начинается с разговора об Армагеддоне и заканчивается сексом собаки с пингвином. Фильм ужасен: безвкусный и безрадостный, путающий сексуальное отвращение с возбуждением".

Худшим фильмом режиссера считает "Дворец" рецензент The Hollywood Reporter. Поставив фильму один балл из пяти возможных и описав несколько неаппетитных подробностей сюжета, The Telegraph пишет, что юмор фильма - с давно истекшим сроком годности.

По свидетельству Variety, комедия шла в гробовой тишине зрительного зала, и журнал напоминает, что смешное не удавалось режиссеру никогда.

"Даже в 90 лет Полански хочет быть "плохим мальчиком". Однако в "Дворце" он просто плохой режиссер", - пишет критик.

"Не могу поверить, что режиссер, всего четыре года назад снявший "Офицера и шпиона", опустился так низко, что вдруг потерял свой ум, свою ясность, свою иронию, свою элегантность, - сокрушается автор "Коррьере делла сера". - Если бы я не доверял директору Венецианского кинофестиваля, я бы усомнился, действительно ли это фильм Полански… Что в нем такого скандального? Более или менее все".

Впрочем, досталось и директору Мостры за сам факт включения фильма такого уровня в программу - это не может не сказаться на реноме фестиваля, пророчит Evening Stardard, перечисляя выбранные режиссером поводы позабавить зрителей: болезни, рвота, собачье дерьмо, бедняки, Альцгеймер, смерть…