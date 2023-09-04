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Дочь Кейт Уинслет поразила сходством с матерью в новом фильме

Мия Триплтон сыграла в экранизации романа Эдит Уортон «Пираты». Дочь Кейт Уинслет поразила фанатов сходством со своей матерью.

Дочь Кейт Уинслет поразила сходством с матерью в новом фильме
© runews24.ru

Ранее Мия Триплтон сыграла в картине «Я-Рут». Она получила премию BAFTA за лучшую женскую роль.

Сценарий написали Доминик Сэвидж и Кейт Уинслет. Актриса также снялась в «Я-Рут».

runews24.ru

В новом проекте Мия исполнила роль леди Гонории Марабель. Действие в сериале происходит в 1870-х годах.

Шоу рассказывает о группе девушек, которые отправляются в Лондон на поиски богатых и влиятельных мужей.

Поклонники Кейт Уинслет вспомнили, что, когда актриса снималась в «Титанике», ей было 22 года. Сейчас такого же возраста дочь артистки – Мия Триплтон. Она очень стала похожа на свою мать.