Дочь Кейт Уинслет поразила сходством с матерью в новом фильме

Мия Триплтон сыграла в экранизации романа Эдит Уортон «Пираты». Дочь Кейт Уинслет поразила фанатов сходством со своей матерью.

© runews24.ru

Ранее Мия Триплтон сыграла в картине «Я-Рут». Она получила премию BAFTA за лучшую женскую роль.

Сценарий написали Доминик Сэвидж и Кейт Уинслет. Актриса также снялась в «Я-Рут».

runews24.ru

В новом проекте Мия исполнила роль леди Гонории Марабель. Действие в сериале происходит в 1870-х годах.

Шоу рассказывает о группе девушек, которые отправляются в Лондон на поиски богатых и влиятельных мужей.