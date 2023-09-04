"Оппенгеймер" стал третьим фильмом года
Мировые сборы "Оппенгеймера" Кристофера Нолана достигли 852,9 млн долларов. Картина стала второй среди фильмов с рейтингом "R", уступив лишь "Джокеру".
Кроме того, фильм о Роберте Оппенгеймере является третьим самым прибыльным проектом в фильмографии режиссера. Ранее это место занимала картина "Начало" с 828 млн долларов, напоминает Variety.
Также "Оппенгеймер" стал третьим самым кассовым релизом 2023 года. Первое место занимает "Барби" с 1,38 млрд долларов. На втором месте - мультфильм "Супербратья Марио" с 1 млрд 359,3 млн долларов сборов.
В прокат в России картина не выйдет. В Минкульте считают, что она "не отвечает цели укрепления духовных ценностей".
В ролях: Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью, Бенни Сэфди, Кеннет Брана, Джек Куэйд.