"Оппенгеймер" стал третьим фильмом года

Мировые сборы "Оппенгеймера" Кристофера Нолана достигли 852,9 млн долларов. Картина стала второй среди фильмов с рейтингом "R", уступив лишь "Джокеру".

Кроме того, фильм о Роберте Оппенгеймере является третьим самым прибыльным проектом в фильмографии режиссера. Ранее это место занимала картина "Начало" с 828 млн долларов, напоминает Variety.

Также "Оппенгеймер" стал третьим самым кассовым релизом 2023 года. Первое место занимает "Барби" с 1,38 млрд долларов. На втором месте - мультфильм "Супербратья Марио" с 1 млрд 359,3 млн долларов сборов.