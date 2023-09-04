Последний фильм Рэя Лиотты "Выжившая" выйдет в России

Опубликованы русские трейлер (18+) и постер триллера "Выжившая" (оригинальное название - "Опасные воды", Dangerous Waters), который выйдет в России 12 октября. Одну из ролей исполнил Рэй Лиотта , умерший на съёмках этой картины в Доминиканской Республике в прошлом году.

"Кем на самом деле является Дерек - настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но неожиданно оказываются атакованными неизвестными. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам", - это синопсис.