Последний фильм Рэя Лиотты "Выжившая" выйдет в России
Опубликованы русские трейлер (18+) и постер триллера "Выжившая" (оригинальное название - "Опасные воды", Dangerous Waters), который выйдет в России 12 октября. Одну из ролей исполнил Рэй Лиотта, умерший на съёмках этой картины в Доминиканской Республике в прошлом году.
"Кем на самом деле является Дерек - настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но неожиданно оказываются атакованными неизвестными. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам", - это синопсис.
В ролях также: Одейя Раш, Саффрон Берроуз, Эрик Дэйн, Сала Бэйкер, Омид Задер, Алезйа Гарсия, Талия Бессон.
Режиссер - Джон Барр. Среди продюсеров - Кристиан Меркури, работавший ранее над лентами "Вышка" и "Мотылёк".
Недавно стало известно, что у "Вышки" появится российский ремейк.