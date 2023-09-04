Вышел трейлер фильма "Будика" с Ольгой Куриленко в роли кельтской королевы
Опубликован русский дублированный трейлер британского исторического фильма "Будика - королева воинов" (Boudica) с Ольгой Куриленко и звёздами сериала "Викинги" в главной роли.
Героиня Ольги - предводительница кельтского племени иценов Боудикка (Будика, Боадицея), чей муж, тигерн Прасутаг был убит римлянами. В результате вдова подняла восстание против Рима в 61 году нашей эры.
В ролях: актёры из "Викингов" Петер Францен, Клайв Стэнден и Люси Мартин, а также Ник Моран ("Карты, деньги, два ствола"),Рита Ташингэм ("Прошлой ночью в Сохо"), Джеймс Фолкнер ("Игра престолов"), Гарри Киртон ("Острые козырьки") и ЛеоГрегори ("Тристан и Изольда")
Режиссер - Джесси Джонсон. В российском прокате - со 2 ноября.