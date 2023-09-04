Опубликован русский дублированный трейлер британского исторического фильма "Будика - королева воинов" (Boudica) с Ольгой Куриленко и звёздами сериала "Викинги" в главной роли.

Героиня Ольги - предводительница кельтского племени иценов Боудикка (Будика, Боадицея), чей муж, тигерн Прасутаг был убит римлянами. В результате вдова подняла восстание против Рима в 61 году нашей эры.