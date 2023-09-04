Появился трейлер продолжения "Школы магических зверей"
Появился трейлер семейного приключенческого фэнтези "Школа магических зверей. Тайна Подземелья", продолжения немецкой ленты 2021 года.
Синопсис фильма: "Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений".
Фильмы сняты по книгам Маргит Ауэр, первая часть стала самым кассовым релизом в Германии после начала пандемии, получив награду за лучшие визуальные эффекты и Приз зрительских симпатий престижной премии киноакадемии Германии в 2022-м.
Режиссер - Свен Унтервальдт-младший.
В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Эмилия Песке, Надя Уль, Юстус фон Дохнаньи, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Рик Каванян, Аксель Штайн, Макс фон дер Гробен, Катарина Тальбах, Софи Ройс, Марлин Лохсе
Премьера в России - 5 октября.