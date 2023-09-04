Утреннее шоу «Первая смена» на «Ретро FM» сыграло в кино

Ведущие Утреннего шоу «Первая Смена» на главной ностальгической радиостанции страны Саша Светлов и Рита Субботина, а также продюсер программы Дмитрий Попов стали участниками проекта «Игра в кино» на телеканале «МИР».

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Саше, Рите и Дмитрию пришлось приложить немало усилии, чтобы показать, насколько хорошо они разбираются в кинематографе.

Ведь на кону стоял внушительный денежный приз!

Телеведущий Сергей Белоголовцев проверил команду «Ретро FM» на прочность. Участники в течение четырех раундов игры зарабатывали деньги за правильные ответы на каверзные вопросы, посвященные любимым миллионами шедеврам, но только одному счастливчику досталась победа. Кто стал главным киноведом «Первой Смены» и сорвал куш? Об этом вы сможете узнать 7 сентября в 19:30 на телеканале «МИР» в программе «Игра в кино».