Вышел трейлер нового фильма Аки Каурисмяки "Опавшие листья"

Опубликован тизер (18+) финской драмы "Опавшие листья" режиссера Аки Каурисмяки. В мировой прокат картина выходит 20 сентября, в России фильм не покажут.

Главные роли исполнили Альма Пейсти и Юсси Ватанен. Они сыграли рядовых жителей Хельсинки, которые однажды встречаются в ночном городе, влюбляются, а потом ищут друг друга, преодолевая все возможные преграды.

Выбор героев не случаен. Ранее Аки Каурисмяки снял фильмы "Тени в раю", "Ариэль" и "Девушка со спичечной фабрики", где сюжет также развивался вокруг рядовых рабочих современных технологичных компаний. Эти картины были очень тепло приняты критиками, высокие оценки получили и "Опавшие листья".