«Мы рады, что третий Международный фестиваль “Форма жизни” понравился пермякам и жителям Пермского края. Полные залы в частной филармонии “Триумф” и на площадке Центрального выставочного зала демонстрируют возрастающий интерес аудитории. В этом году нам удалось собрать не только значимые российские документальные фильмы, но и международные премьеры, которые с восторгом приняла пермская публика. Нам также удалось провести очень успешную интеграцию специальных событий с участием представителей смежных медиакластеров. Так, с аншлагом прошла встреча с известным блогером и фитодизайнером Еленой Носовой. Большой интерес у зрителей вызвала и презентация проекта “Чыыскырай – женщина Саха” с культовой этнической якутской певицей Валентиной Романовой».