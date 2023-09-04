Гран-при международного кинофестиваля «Форма жизни» получил фильм «Рай» режиссера Александра Абатурова
3 сентября в Перми в частной филармонии «Триумф» состоялась торжественная церемония закрытия третьего Международного фестиваля «Форма жизни», организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермской кинокомиссии и «Пермской синематеки».
Гран-при международного кинофестиваля «Форма жизни» получил фильм «Рай» режиссёра Александра Абатурова (Швейцария, 2022).
Лето 2021 года, в Якутии полыхают страшные лесные пожары, и жителям отдалённого села приходится объединиться в борьбе с катастрофой: пожарные не могут прийти на помощь. В фильме противостояние горстки селян и стены пламени обретает символическое измерение. Оператор Поль Гильом, известный своим сотрудничеством с Жаком Одиром и Канье Уэстом, снимает горящую тайгу и блуждающих в дыму людей как видение апокалипсиса. Фильм получил приз за лучшую операторскую работу на престижном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. Эти жуткие, но завораживающие кадры, – предупреждение о бедствиях, которые ждут планету из-за изменения климата.
Александр Абатуров – уроженец Сибири, окончил Горьковский университет в Екатеринбурге, работал журналистом в «Федерал Пресс». Позже получил степень магистра режиссуры документального кино во французском городе Люссе. Участвовал во многих международных кинофестивалях.
По итогам III МКФ «Формы жизни» были вручены призы:
- Приз «За лучшую режиссуру» – фильм Международного конкурса «Такая сложная любовь», режиссёр Трейси Донг;
- Приз «За лучший сценарий» – картина Международного конкурса «Будущее время», авторы сценария Кристин Моллой и Джо Лоурол;
- Приз «За лучшую операторскую работу» – фильм Международного конкурса «Невечная мерзлота», операторы Сергей Хохряков и Гавриил Старостин;
- Специальный диплом жюри Международного конкурса «За художественное решение в экстремальных условиях» – фильм Международного конкурса «Рай», оператор Поль Гийом;
- Приз «За лучший фильм» Национального конкурса – новелла «Цифровое бессмертие» из альманаха «Опытным путем», режиссёры Владимир Головнев и Никита Аниськи;
- Приз «За гражданскую позицию художника» – картина Национального конкурса «Заповедник», режиссёр Павел Фаттахутдинов;
- Специальный диплом жюри «За феноменологический взгляд и лаконичность художественного решения» – фильм Национального конкурса «Зрительная полоса», режиссёр Лилия Дмитрик.
Программный директор фестиваля «Форма жизни», руководитель кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова подвела итоги фестиваля:
«Мы рады, что третий Международный фестиваль “Форма жизни” понравился пермякам и жителям Пермского края. Полные залы в частной филармонии “Триумф” и на площадке Центрального выставочного зала демонстрируют возрастающий интерес аудитории. В этом году нам удалось собрать не только значимые российские документальные фильмы, но и международные премьеры, которые с восторгом приняла пермская публика. Нам также удалось провести очень успешную интеграцию специальных событий с участием представителей смежных медиакластеров. Так, с аншлагом прошла встреча с известным блогером и фитодизайнером Еленой Носовой. Большой интерес у зрителей вызвала и презентация проекта “Чыыскырай – женщина Саха” с культовой этнической якутской певицей Валентиной Романовой».
В рамках церемонии закрытия общество ритмических звуковысотных архитекторов О.Р.З.А представило танцевальный номер, пластически выражающий красоту и гармонию мироздания. В создании динамической атмосферы церемонии принял участие театр современного танца «Окей». Лирическое настроение создала этническая джазовая певица и главная героиня фильма Милы Кудряшовой «Женский голос Арктики» Валентина Романова, выступившая с аутентичным якутским музыкальным номером. Ведущим церемонии стал Сергей Двинянинов.
Основной площадкой III МКФ «Форма жизни» стала филармония «Триумф», где прошла большая часть открытых кинопоказов. Благодаря системе социальных кинозалов и поддержке Министерства культуры Пермского края показы прошли на территории всего региона.