В центре Санкт-Петербурга стартовали съемки комедии «Бар МоскваЧики»

В центре Санкт-Петербурга стартовали съемки приключенческой комедии «Бар МоскваЧики»
Съемочная группа картины «Бар МоскваЧики» во главе с режиссёром Анарио Мамедовым (сериал «Последний аксель»), начала работу в Санкт-Петербурге.
Анарио Мамедов рассказал:
«Эта история мультижанровая: здесь есть и комедия, и мелодрама, и даже элементы мюзикла. Другой интересный ингредиент этого коктейля — участие непрофессиональных актёров, известных зрителям своими другими талантами. Для меня, как для режиссёра, это творческий вызов. Я взялся за работу с огромным удовольствием. Можно сказать, что этот фильм — большой аттракцион. На мой взгляд, у нас давно не снималось ничего подобного».
Из Санкт-Петербурга команда фильма переместится в Москву, где по сюжету становились характеры главных героинь. Городские локации, известные широкой аудитории, станут неотъемлемой частью картины, а в съемочном павильоне под Троицком создали тот самый бар «МоскваЧики».