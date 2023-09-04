В центре Санкт-Петербурга стартовали съемки комедии «Бар МоскваЧики»

«Эта история мультижанровая: здесь есть и комедия, и мелодрама, и даже элементы мюзикла. Другой интересный ингредиент этого коктейля — участие непрофессиональных актёров, известных зрителям своими другими талантами. Для меня, как для режиссёра, это творческий вызов. Я взялся за работу с огромным удовольствием. Можно сказать, что этот фильм — большой аттракцион. На мой взгляд, у нас давно не снималось ничего подобного».