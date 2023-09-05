Черепашки-ниндзя вернулись в новом фильме

В сети вышел мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», перезагрузка мира зеленых супергероев от продюсеров Сета Рогена и Эвана Голдберга. «Лента.ру» рассказывает о том, к чему пришла любимая постсоветскими детьми франшиза через сорок лет своего существования.

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15 лет назад одинокий ученый Бастер Стокман изобрел вещество, превращающее любое животное в антропоморфного мутанта. Начал он с мухи, продолжить эксперименты не удалось из-за налета спецназа, посланного бывшей работодательницей Синтией Утром. Возглавляемый Синтией Институт техно-космических исследований хочет использовать мутаген в своих целях, однако штурм пошел не по плану. Солдафоны взорвали баллоны с биологическим оружием, Стокман погиб, зеленая жижа утекла в канализацию. Там в нее и вляпались четыре маленьких черепахи и пожилая крыса.

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В дне сегодняшнем Донателло, Рафаэль, Леонардо и Микеланджело — четверо зеленых подростков, которых Сплинтер обучил единоборствам при помощи роликов на YouTube и фильмов с Джеки Чаном. Несмотря на экстремальные умения, черепахам настрого запрещено выходить из родной канализации — папа-крыса прекрасно знает, что от людей ничего хорошего ждать не приходится. Однако гормоны и жажда приключений берут свое: квартет панцирных ниндзя выбирается на поверхность, знакомится со школьницей Эйприл О’Нил и встревает в борьбу с Суперфлаем. Оказывается, что муха, над которой экспериментировал Стокман, выжила, сильно увеличилась в размерах и теперь планирует уничтожить агрессивно настроенное человечество раз и навсегда.

Очень жаль, что авторы санудтрека «Погрома мутантов» Трент Резнор и Аттикус Росс не додумались сделать кавер-версию оригинальной песни из мультфильма

От этого номера даже у самых скептически настроенных постсоветских детей надежно сводит скулы — причем даже без рифмы «букашки-черепашки». Вдвойне обидно, потому что Резнор умеет делать для чужих песен хирургически точные, дико эффектные аранжировки — достаточно вспомнить термоядерную Immigrant Song из «Девушки с татуировкой дракона» (на титрах там еще была песня Roxy Music) и душераздирающую Life on Mars в «Хранителях». Впрочем, возможно, дело здесь не в причудах индустриального гения из Nine Inch Nails, а в волевой установке продюсеров фильма Сета Рогена и Эвана Голдберга.

«Погром мутантов» изо всех сил старается быть не прямолинейным ностальгическим аттракционом, а полноценной перезагрузкой для зумеров школьного возраста. Что, впрочем, не мешает фильму использовать кадры из «Выходного дня Ферриса Бьюллера», рэпера-ветерана Айс Кьюба, дублирующего главного злодея, и What’s Up рок-группы 4 Non Blondes. На финальных титрах, кстати, звучит Can I Kick It от A Tribe Called Quest — рэп-суперхит 1990-го года выпуска.

В эстетическом смысле главный удар по зрителю — это, конечно, образ Эйприл О’Нил, мультипликационный секс-символ девяностых (сильнее головы кружила только Гаечка), усиленный киновоплощением Меган Фокс. В «Погроме мутантов» Эйприл — корпулентная чернокожая девчонка с дредами, которая еще и постоянно блюет от волнения перед камерой. В контексте фильма у этого решения есть вполне конкретный резон: «Погром мутантов» — это не просто супергеройский мультфильм, а гуманистическая история о принятии другого и подростковых фрустрациях.

В русском переводе оригинального названия Teenage Mutant Ninja Turtles первое слово исторически растворено в уменьшительно-ласкательном «черепашки». Однако для авторов нового мультфильма именно возраст героев стал ключевым обстоятельством

«Погром мутантов» — рассказ о становлении героев, нулевая точка будущей большой истории. Роген и Голдберг здесь разыгрывают свою любимую кидалт-карту, но на сей раз делают это не с великовозрастными балбесами, а с детьми среднего школьного возраста. Получается у сорокалетних мужчин с переменным успехом: новые «Черепашки-ниндзя» в первой половине призывают к толерантности с почти карикатурной настойчивостью. На это направлено все — от нарратива до скетчевой прорисовки нескладных героев. Это все еще не привычные мускулистые зеленые мужички с некоторой задержкой в развитии, а именно что дети — у Рафаэля, кажется, выпали еще не все молочные зубы. Отдельная победа в придании знакомым героям обаятельной убогости это, конечно, Сплинтер — подслеповатая крыса, срисованная с Дэнни Де Вито и говорящая голосом Джеки Чана.

Сорок лет назад Кевин Истмэн и Питер Лэрд придумали комиксы про Черепашек-ниндзя как пародию на классические супергеройские комиксы. Однако самым ходовым товаром стали не графические новеллы, а игрушки в виде мускулистых мутантов. Именно для их продвижения на рубеже восьмидесятых и девяностых появился классический мультсериал, продержавшийся девять лет.

Для расширения аудитории и придания франшизе более серьезного статуса «Черепашек» регулярно пытались перенести на киноэкран

Сначала это были потешные (но, как ни странно, обаятельно выглядящие из настоящего момента) каскадеры в плюшевых костюмах. В десятых под продюсерским руководством Майкла Бэя Донателло, Рафаэль, Микеланджело и Леонардо превратились в нарисованных на компьютере жутковатых культуристов. Меган Фокс в тех двух фильмах, повторимся, сыграла Эйприл, доведя образ до порнографического абсурда.