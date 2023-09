Черепашки-ниндзя вернулись в новом фильме

От этого номера даже у самых скептически настроенных постсоветских детей надежно сводит скулы — причем даже без рифмы «букашки-черепашки». Вдвойне обидно, потому что Резнор умеет делать для чужих песен хирургически точные, дико эффектные аранжировки — достаточно вспомнить термоядерную Immigrant Song из «Девушки с татуировкой дракона» (на титрах там еще была песня Roxy Music) и душераздирающую Life on Mars в «Хранителях». Впрочем, возможно, дело здесь не в причудах индустриального гения из Nine Inch Nails, а в волевой установке продюсеров фильма Сета Рогена и Эвана Голдберга.

«Погром мутантов» изо всех сил старается быть не прямолинейным ностальгическим аттракционом, а полноценной перезагрузкой для зумеров школьного возраста. Что, впрочем, не мешает фильму использовать кадры из «Выходного дня Ферриса Бьюллера», рэпера-ветерана Айс Кьюба, дублирующего главного злодея, и What’s Up рок-группы 4 Non Blondes. На финальных титрах, кстати, звучит Can I Kick It от A Tribe Called Quest — рэп-суперхит 1990-го года выпуска.