"Присцилла" Копполы получила семиминутные овации на премьере в Венеции

Как пишет The Hollywood reporter, «Присцилла» , один из самых громких фильмов, представленных на Венецианском кинофестивале в этом году, получил восторженные семиминутные овации режиссеру Софии Копполе.
Благодаря временному соглашению, заключенному всего за несколько дней до фестиваля, вместе с режиссером Копполой на премьере присутствовали звезды Кейли Спэни и Джейкоб Элорди, наряду с самой Присциллой Пресли. В биографическом фильме подробно рассказывается о ее отношениях с Элвисом, с которым она познакомилась в 14-летнем возрасте.
Присцилла Пресли заявила, что ей было «трудно смотреть» фильм. Во время оваций актеры и Пресли еле сдерживали слезы, переполненные эмоциями, пишет издание.
Ранее Пресли уже призналась, что смотреть фильм было тяжело.
«Очень сложно смотреть фильм о тебе, о твоей жизни и о твоей любви», — сказала она. «Но София проделала потрясающую работу», — уточнила знаменитость.
Пресли также откровенно рассказала о времени, проведенном с Элвисом, и ей пришлось несколько раз останавливаться, чтобы вытереть слезы.
«Элвис излил мне свое сердце. Его надежды, его страхи, его потеря матери, и я была тем человеком, который действительно сидел там, чтобы слушать и утешать его. Это была действительно наша связь. Хотя мне было 14, по жизни я была старше, чем по годам», — поделилась Присцилла.
Сценарий кинокартины был основан на мемуарах 1985 года «Элвис и я», написанных Пресли и Сандрой Хармон, продюсерами проекта выступили Лоренцо Миели, Коппола и Юри Хенли.