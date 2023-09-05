"Присцилла" Копполы получила семиминутные овации на премьере в Венеции

«Элвис излил мне свое сердце. Его надежды, его страхи, его потеря матери, и я была тем человеком, который действительно сидел там, чтобы слушать и утешать его. Это была действительно наша связь. Хотя мне было 14, по жизни я была старше, чем по годам», — поделилась Присцилла.