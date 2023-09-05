Выход «Барби» в онлайне перенесли на 12 сентября

Цифровая премьера фильма «Барби» ожидалась 5 сентября, но фильм так и не появился на западных сервисах. Премьеру ленты в онлайне отложили до 12 сентября.

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Причина переноса цифрового релиза — желание Warner Bros. выпустить фильм в повторный прокат с 22 по 29 сентября — ленту покажут в формате IMAX и добавят дополнительные сцены после титров. Якобы из-за этого и перенесли цифровую премьеру.

Для зрителей из России это значит, что фильм доберётся до кинотеатров страны позже. Не 9-го числа, как планировалось, а похоже, только 16-го или 17-го.