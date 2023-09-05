10 фактов о легендарном фильме «Римские каникулы»

70 лет назад на экраны вышел фильм «Римские каникулы».

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Очаровательная Одри Хепберн, трогательная история влюбленной принцессы и захватывающие дух виды Рима сразу сделали картину хитом, а за десятилетия она превратилась в настоящую легенду.

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Реальная история

В основу фильма легла нашумевшая история любви принцессы Маргарет — сестры Елизаветы II, которая влюбилась в «простолюдина», полковника Таундсена. К сожалению, этот роман так и не закончился свадьбой: протокол не мог позволить принцессе связать жизнь в разведенным военным. Создатели решили исправить это хотя бы в своем фильме. Правда, чтобы избежать исков о клевете, пришлось в титрах ставить плашку «Все совпадения с реальными персонажами случайны»

Слишком прекрасный Рим

В момент съемок картины студии уже прибегали к цветной пленке, и «Римские каникулы» должны были стать красочным фильмом. Но продюсер и режиссер решили, что виды древнего города слишком прекрасны и будут отвлекать внимание от сюжета. Так лента стала черно-белой.

Одри просто повезло

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Сейчас представить, что роль прекрасной Анны исполняет не Одри Хепберн невозможно. Но за время подготовки к съемкам ленты сменилось три режиссера, и каждый из них видел в главной роли другую актрису. Так, изначально наследницу престола должна была сыграть Элизабет Тейлор, а позже продюсеры видели Джин Тейлор, но она была слишком занята.

Фотографа же мог сыграть Кери Грант, но он отказался от роли, когда узнал, что его партнершей станет юная Одри — он чувствовал себя слишком старым для того, чтобы изображать ее романтический интерес.

«Оскар» для принцессы

Грегори Пек, отсмотрев предварительную версию фильма, был убежден, что Одри обязательно получит Оскар. Поэтому предложил вынести ее имя первым на афишах, чтобы все внимание публик было сосредоточено на актрисе.

Кстати, эта роль стала для Хепберн пропуском в большое кино. А утвердили Одри, благодаря импровизации: после проб девушка осталась поболтать с группой и мило дурачилась, не зная, что камеры еще включены. Режиссера покорила непосредственность молодой артистки.

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Слишком взволнована

Предсказания Грегори сбылись: Хепберн получила заветную статуэтку за главную роль. Она была так взволнована, что, принимая «Оскар» поцеловала передающего награду не в щеку, а в губы, а затем и вовсе потеряла приз в гримерке. Ей пришлось искать статуэтку перед тем, как вернуться в публике.

Настоящая знать

В массовке сцен приема во дворце снимались настоящие итальянские аристократы, а эпизодические роли журналистов исполнили реальные папарацци.

Гардероб в подарок

Одри так понравилась команде, что после завершения съемок было решено подарить ей весь гардероб, включая ювелирные украшения, дорогие вечерние платья и сумочки. Хепберн носила эти вещи с удовольствием и трепетом.

Культовые мопеды

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Сейчас мопеды «Vespa» — такой же символ Италии, как пицца и паста. Но такой популярностью они обязаны «Римским каникулам»: после выхода на экраны фильма, где главные герои рассекали на мопеде, продажи Веспы выросли в 6 раз и не падают по сей день.

Слава в Японии

Продюсеры фильма, снимая ленту в Риме, надеялись завоевать европейскую публику, но получили даже больше, чем мечтали. Одри стала настоящим кумиром девушек в Японии. Они повторяли ее прическу и макияж, одевались как принцесса Анна.

Страна, которой нет