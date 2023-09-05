В Москве анонсировали фильм "Барби"

Московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы голливудских премьер "Оппенгеймер" и "Барби" под новыми названиями - "Дубак" и "Быстрые свидания". Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

Сейчас информация о сеансах фильмов с такими названиями пропала из раздела анонсов на сайте "Радуги".

"Радуга" планировала начать показы "Оппенгеймера" 7 сентября, а "Барби" — 9 сентября.

Накануне Минкульт сообщил, что "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают "задачам по сохранению традиционных ценностей".