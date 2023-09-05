В Москве анонсировали фильм "Барби" под названием "Быстрые свидания"
Московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы голливудских премьер "Оппенгеймер" и "Барби" под новыми названиями - "Дубак" и "Быстрые свидания". Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сейчас информация о сеансах фильмов с такими названиями пропала из раздела анонсов на сайте "Радуги".
"Радуга" планировала начать показы "Оппенгеймера" 7 сентября, а "Барби" — 9 сентября.
Накануне Минкульт сообщил, что "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают "задачам по сохранению традиционных ценностей".
"Оппенгеймер" — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.
Релиз "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.