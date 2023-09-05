Режиссер байопика "Майкл"— о сходстве Джексона и его племянника

Режиссёр байопика о Майкле Джексоне Антуан Фукуа в интервью рассказал, как сильно племянник звезды Джафар похож на своего дядю. Сходства потрясают постановщика.

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Фукуа благодарен судьбе за то, что ему удалось познакомиться с Джафаром и поработать с ним.

Невероятно, насколько он похож на Майкла. Как он звучит, как он танцует, как он поёт: всё очень похоже. Это действительно сверхъестественно. Я был поражён.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына не пропадает.