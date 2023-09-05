Почему современным зрителям сложно смотреть классику

С каждым годом современному зрителю становится все сложнее смотреть советские картины. Все больше россиян отдают предпочтение лентам с непродолжительным хронометражем и более динамичным сюжетом, чего нет в картинах прошлого.

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Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кинокритик Александр Голубчиков, приводя в пример «затянутую» по нынешним меркам киносагу «Семнадцать мгновений весны».

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Как считает эксперт, фильм Татьяны Лиозновой требует от зрителя максимального внимания, а в быстро сменяющихся эпизодах и длительных диалогах легко упустить суть.

— Современные телезрители уже отвыкли от столь глубокого погружения в кино, — заметил Голубчиков. — Проблема в том, что сегодня кинокартины, снятые в прошлом веке, крайне тяжело воспринимать. И проблема даже не в поколении TikTok. Сейчас, в принципе, даже старому зрителю смотреть фильмы, снятые до 60-х годов, крайне непросто.

Кинокритик пояснил, что все эти киноленты были интересны зрителям своей эпохи: в них ходульные диалоги, сцены, снятые в павильонах, и нет действий, за которыми хочется следить.

— Например, «Семнадцать мгновений весны» — сериал, который отличается по темпоритму даже от книги. Все в картине замедленно, и смотреть ее без моральной подготовки очень тяжело, — говорит спикер. — Если бы сегодня взялись экранизировать эту картину, очевидно, что вышло бы нечто похожее на фильм «Миссия невыполнима», то есть на экшен. Либо же на детектив с внутренними диалогами героев.

Еще одна причина трудностей восприятия старого советского кино связана с тем, что эпоха телевидения безвозвратно уходит в прошлое, считает специалист.

— Телевидение как метод передачи информации умирает. Сегодня рулят стриминг-сервисы, где можно под свой вкус подобрать то, что тебе нравится, не привязываясь к программе, которую тебе предлагает «ящик», — подчеркнул собеседник «ВМ».

В свою очередь семейный психолог Наталья Наумова заметила, что при просмотре коротких и увлекательных видео у человека поднимается настроение и он постепенно теряет необходимость смотреть что-то с продолжительным хронометражем и затянутым сюжетом.

— В качестве примера можно взять любую платформу с shot-роликами. Все их сейчас смотрят, залипают и наслаждаются тем, что получают за мгновение море эмоций, не тратя на это много времени, — объяснила психолог.

В процессе просмотра коротких роликов в кровь поступает дофамин, и человек получает удовольствие. При этом возникает зависимость от таких роликов, теряется навык получения информации от видео продолжительного характера.