Назван актерский состав "Елок 10"
Завершены съёмки фильма "Ёлки 10". Производством занимаются студия Bazelevs, продюсерская компания Kulik Production и "НМГ Кинопрокат". Появились новые фото со съёмок.
Также объявлен каст картины. В ней сыграют: Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов, Филипп Киркоров (юбилейный выпуск будет его третьим фильмом в линейке), его отец Бедрос, Ольга Дибцева, Даня Киселёв, Егор Корешков, Эльдар Калимулин, София Присс и другие.
К опытным актёрам добавятся звёздные дебюты телеведущих и блогеров: Регина Тодоренко ("Орёл и решка"), Амиран Сардаров, Айдар Гараев ("Студия СОЮЗ", КВН) и Даша Дошик.
Шоураннер проекта - актёр Евгений Кулик, работавший над перезапуском новогодней комедийной франшизы в прошлом году.
Синопсис фильма, традиционно состоящего из четырёх новелл, следующий: "Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью.
Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг. Марине из Татарстана - научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь - это совсем не игра".
Премьера - 7 декабря.