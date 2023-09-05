Назван актерский состав "Елок 10"

Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг. Марине из Татарстана - научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь - это совсем не игра".