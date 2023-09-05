Фильм "Оппенгеймер" анонсировали в одном из кинотеатров Петербурга

«Оппенгеймер» появился в петербургском прокате
В петербургском прокате появился фильм голливудского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Фильм заметили в афише сети кинотеатров «Киноград», оштрафованной недавно на 25 тыс. руб. за показ третьей части «Стражей Галактики» без прокатного удостоверения.
Вечером 5 сентября состоятся первые три показа «Оппенгеймера» в Санкт-Петербурге. Билеты на них стоят по 500 руб.
Кроме того, в кинотеатрах этой сети анонсировали и показ фильма Греты Гервиг «Барби».
Накануне россиянка Галина Магергут вышла на митинг против решения Минкульта не выдавать прокатное удостоверение фильму «Барби».
Минкульт не стал выдавать прокатные удостоверения западным фильмам «Барби» и «Оппенгеймер» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям». «Оппенгеймера» при этом уже показывают в ряде кинотеатров, а «Барби» ждут с 9 сентября.