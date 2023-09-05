Фильм "Оппенгеймер" анонсировали в одном из кинотеатров Петербурга

В петербургском прокате появился фильм голливудского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Фильм заметили в афише сети кинотеатров «Киноград», оштрафованной недавно на 25 тыс. руб. за показ третьей части «Стражей Галактики» без прокатного удостоверения.

Вечером 5 сентября состоятся первые три показа «Оппенгеймера» в Санкт-Петербурге. Билеты на них стоят по 500 руб.

Кроме того, в кинотеатрах этой сети анонсировали и показ фильма Греты Гервиг «Барби».

Накануне россиянка Галина Магергут вышла на митинг против решения Минкульта не выдавать прокатное удостоверение фильму «Барби».