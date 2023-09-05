Венецианский фестиваль показал границы женской свободы

Венецианский кинофестиваль в разгаре.

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Он чествовал Уэса Андерсона ("Поезд в Дарджилинг", "Отель "Гранд Будапешт", "Королевский дом Тененбаум") - американский режиссер стал лауреатом премии Cartier Glory, которую вручают мастерам, внесшим особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию.

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Затем был показан его новый фильм "Чудесная история Генри Шугара" с Рэйфом Файнсом, Бенедиктом Камбербэтчем, Девом Пателем, Беном Кингсли. Он снят по рассказам британского писателя Роальда Даля о толстосуме, которому сказали о существовании гуру, способного видеть вслепую и потому незаменимого при картежных играх. Это второе обращение режиссера к творчеству Даля (по его мотивам был снят фильм "Фантастический мистер Фокс"). Новая картина идет всего 37 минут и потому непригодна для кинотеатров - широкой публике ее покажет Netflix.

Сенсационный успех выпал на долю англоязычного фильма Йоргоса Лантимоса Poor Things (у нас - "Бедные-несчастные"). Его сравнивают с историей Франкенштейна, вызвавшего к жизни чудовище, нелюдь, человекообразное существо, не владеющее ни человеческими навыками, ни моралью. На месте безумного ученого Франкенштейна - доктор Годвин Бакстер, обезумевший от потери жены. Но у него есть способ вернуть ее к жизни - пересадить ей мозг еще не рожденного ребенка. И он получил взрослую женщину с разумом младенца, еще не отягощенного знаниями о том, как люди живут, как себя ведут, что любят и чего вожделеют. Он получил Беллу Бакстер, не знающую, что такое хорошо и что такое плохо.

Несчастного играет Уиллем Дефо, несчастную - Эмма Стоун, снимавшаяся у Лантимоса в "Фаворитке". Задача перед актрисой трудная, требует отваги и доверия к режиссеру: она должна сыграть женщину-ребенка, не знающую приличий и не ведающую стыда - зрелище жутковатое. Сбежав с первым попавшимся любовником (эксцентричный Марк Руффало), героиня открывает для себя существование борделей с тем же сладострастным пылом, с каким ребенок открывает эскимо.

Картину Лантимоса многие трактуют как рискованное, но вполне актуальное исследование пограничных сфер женской сексуальности и сексуальной свободы, ему уверенно предрекают "Золотого льва".

Действие происходит в XIX веке и пришло на экран со страниц романа шотландского писателя Аласдера Грея. Сама Эмма Стоун воспринимает необычный сюжет как метафору, эксперимент - историю о том, как все начать сызнова: тело уже сформировалось, а сознание, впервые столкнувшись с вызовами жизни, еще только пытается понять природу сексуальности и чревоугодия, власти, денег.

Наконец, это фильм об отваге жить по собственным правилам, а не тем, что диктует общество - перед нами в таких вот гротескных формах предстает практически Анна Каренина новых времен.

"Эмма - самый счастливый в мире персонаж: ей нечего стыдиться. Она - новенькая, понимаете?", - объясняет актриса. "Существо, непохожее ни на что, что вы когда-либо видели", - характеризует свою героиню Йоргос Лантимос.

Он мастер создавать нечто ни на что не похожее, но при этом вскрывающее какие-то глубинные нарывы человеческого сообщества - это знают все, видевшие его фильмы "Лобстер", "Убийство священного оленя", ту же "Фаворитку".

80-я Мостра перенасыщена байопиками: перед публикой проходят кинобиографии автомобильного короля Феррари, гениального музыканта Леонарда Бернстайна; двойной портрет Элвиса Пресли и его жены Присциллы предстал в фильме Софии Копполы "Присцилла", снятой по ее мемуарам. Присциллу играет Кейли Спейни ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Пресли - австралийский актер Джейкоб Элорди.

"Маэстро" Брэдли Купера - еще одна картина, снятая для Netflix, лирико-психологическая повесть о сложных взаимоотношениях композитора и дирижера, автора "Вестсайдской истории" Леонарда Бернстайна и его супруги актрисы Фелиции Монтеалегре, коста-риканки по происхождению. Брак этот длился четверть века и был отягощен особенностями противоречивого характера музыкального гения, любящего одновременно уединение и публичность, женщин и мужчин, углубленное творчество и активную концертную деятельность, писавшего и академические произведения и мюзиклы.

Бернстайна сыграл сам Купер, Фелицию - Кэри Маллиган, которой за эту роль прочат номинацию на "Оскар". Много музыкальных сцен, и Куперу пришлось освоить профессию дирижера - по его свидетельству, она адски трудна. Впрочем, как он рассказывал, его детство прошло под звуки классической музыки, и он провел много часов, "дирижируя" воображаемым оркестром.

Некоторый шум вызвал выход трейлера будущего фильма, где Куперу пластикой увеличили нос. На него набросились, обвиняя чуть ли не в антисемитизме, но на защиту режиссера-актера встали дети Бернстайна: "Мы были тронуты до глубины души, почувствовав в фильме икреннюю любовь к музыке нашего отца. Это правда, что у Леонарда Бернстайна был красивый большой нос. Брэдли использовал грим, чтобы усилить портретное сходство, и нас это вполне устраивает".

Еще один фильм, основанный на перипетиях реальной жизни - "Феррари" о легендарном итальянском автогонщике и конструкторе, основателе автомобильной империи и автогоночной команды. Пьянящим, замысловато мрачным и захватывающим называет его рецензент журнала Variety. Мы застаем героя в момент его личного кризиса 1957 года, когда погиб его 24-летний сын Дино, и не только его брак, но и дело его жизни оказалось под угрозой. И ему необходимо любой ценой выиграть гонку, от этого зависит само существование его компании.

Дыхание близкой смерти сопровождает эту вихревую гонку, "этот вызов самой Вселенной", когда машины мчатся по дорогам Италии, включая центр Рима, со скоростью 250 км в час, - одна из ключевых сцен фильма.