Куркова рассказала о своей героине в фильме «Я делаю шаг»

«Не вижу сходства в её характере и подходе к жизни, в том числе и по отношению к окружающим. Во мне нет категоричности, со мной вообще очень сложно поссориться, у меня нет потребности доказывать что-либо, я не жду одобрения, моё отношение к себе не формируется внешними факторами или мнением других», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».