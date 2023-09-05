Космонавт рассказал, как дочери оценили его актерский дебют в «Вызове»
Космонавт Олег Новицкий, который совершил актерский дебют в фильме Клима Шипенко "Вызов", признался, что дочери высоко оценили его игру в ленте. Об этом он рассказал на подкасте "Неформат".
"Дочери оценили очень высоко, особенно младшая. Когда в фильме началась операция, она бралась за мою руку, прижималась и спрашивала, больно ли мне было. Я ей говорю: "Не переживай, это кино". Она успокоилась, но ей всего 6 лет, поэтому реакция была вот такой детской", - заявил Новицкий.
Премьера фильма "Вызов" состоялась 20 апреля — только за две недели после релиза снятая в космосе лента заработала миллиард рублей.
В начале августа картина собрала больше двух миллиардов рублей в отечественном прокате.
"Вызов" является первым художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС).
Исполнительница главной роли Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
По сюжету "Вызова" хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.
В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.