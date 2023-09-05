Космонавт рассказал, как дочери оценили его актерский дебют в «Вызове»

"Дочери оценили очень высоко, особенно младшая. Когда в фильме началась операция, она бралась за мою руку, прижималась и спрашивала, больно ли мне было. Я ей говорю: "Не переживай, это кино". Она успокоилась, но ей всего 6 лет, поэтому реакция была вот такой детской", - заявил Новицкий.