В Татарстане открылся международный фестиваль мусульманского кино

В Казани открылся международный фестиваль мусульманского кино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

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В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны — России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Омана, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира.

Представленные на конкурсе картины отражают общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи веротерпимости и гуманизма.

В состав отборочной комиссии впервые вошел заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации Рушан Аббясов. Председателем международного жюри стал режиссер из Сенегала Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин.