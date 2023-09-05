Появились первые кадры фильма «Продавцы боли»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры будущего фильма «Продавцы боли» в жанре криминальной драмы.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты основан на реальных событиях и вертится вокруг фигуры целеустремлённой молодой девушки, которая устраивается в фармакологическую компанию.

По ходу событий оказывается, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость — впереди героиню ждёт заговор с криминальным оттенком.

Чемпионат.com

Режиссёром фильма станет Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари». Сам постановщик признаётся, что устал от зелёных экранов и спецэффектов, и теперь хочет снова почувствовать красоту реального кадра.

Чемпионат.com