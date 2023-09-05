Студия Disney одобрила сценарий новой части "Пиратов Карибского моря"
Сценарий шестой части "Пиратов Карибского моря" получил одобрение студии Disney. Об этом сообщает National World со ссылкой на сценариста Крэйга Мазина.
По словам Мазина, студии была представлена концепция фильма, а затем и сценарий. Его автором стал Тед Эллиот. Текст своего коллеги Мазин назвал фантастическим.
Все эти события происходили до забастовки сценаристов.
"Случилась забастовка, и теперь все замерли в ожидании", - рассказал Мазин о нынешнем состоянии проекта.
Напомним, пятая часть "Пиратов Карибского моря" вышла в 2017 году. С тех пор слухи о новом фильме появляются регулярно, но главная проблема - Джонни Депп не подтвердил, что вернется к роли Джека Воробья.