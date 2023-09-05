Disney одобрила сценарий новой части "Пиратов Карибского моря"

Сценарий шестой части "Пиратов Карибского моря" получил одобрение студии Disney. Об этом сообщает National World со ссылкой на сценариста Крэйга Мазина.

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По словам Мазина, студии была представлена концепция фильма, а затем и сценарий. Его автором стал Тед Эллиот. Текст своего коллеги Мазин назвал фантастическим.

Все эти события происходили до забастовки сценаристов.

"Случилась забастовка, и теперь все замерли в ожидании", - рассказал Мазин о нынешнем состоянии проекта.