Завершились съемки фильма об Алдаре Цыденжапове

Военно-патриотическая картина "9 секунд" уже получила поддержку Министерства культуры РФ и выйдет в широкий прокат в ноябре 2024 года.

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Борьба с огнем

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Машинист котельной команды электромеханической боевой части эскадренного миноносца "Быстрый" матрос Алдар Цыденжапов был удостоен звания Героя Российской Федерации в 2010 году посмертно.

Нештатная ситуация, которая возникла на боевом корабле ночью 24 сентября, действительно угрожала всему экипажу. Эсминец собирался покинуть базу, находясь в двухчасовой готовности к выходу в море. Однако горячий мазут через замерник вылился на работающую часть паротурбогенератора, и в 4.05 вспыхнуло топливо на средней площадке машинно-котельного отделения.

Прозвучала команда аварийной тревоги. Цыденжапов, будучи вахтенным на питании главного котла, оказался в очаге возгорания. Он не покинул боевой пост, а вступил в неравную борьбу с огнем. Девять секунд, не обращая внимания на острейшую боль от ожогов, закрывал клапан подачи сильно разогретого мазута для того, чтобы котел работал. И только по команде командира дивизиона движения капитан-лейтенанта Алексея Коноплева оставил аварийный отсек.

Грамотные и быстрые действия военнослужащего предотвратили перерастание возгорания в большой пожар, взрыв котла, разгерметизацию корпуса корабля и гибель экипажа. Алдар получил поражение дыхательных путей и ожог большей части тела. Он скончался в реанимационном отделении главного госпиталя ТОФ, хотя военные медики сделали все от них зависящее. До окончания службы на корабле оставались считанные недели...

"Лучше погибнуть, чем навлечь позор на имя"

В родном забайкальском поселке матроса каждый уголок пропитан памятью о нем. Его именем названа улица, а в школе №1 установлена мемориальная доска. На въезде в Агинское расположен микрорайон, где высится памятная стела в виде якоря со Звездой Героя. Кроме того, здесь каждый год проводится открытый турнир по хоккею с шайбой - Алдар очень любил эту игру.

По словам режиссера фильма Олега Штрома, съемочный блок они решили сделать в поселке Агинское, где прошли детство и юность героя. Его сложенный из мельчайших деталей кинопортрет позволит зрителям понять, как парень мог броситься в пламя, спасая товарищей и боевую технику.

- Я бесконечно благодарен за то, что мне выпала честь снять фильм, который важен для всех и каждого - он должен быть показан во всех уголках нашей страны, - говорит Олег Штром. - Людям необходимо узнать эту историю. Алдар был обычным пацаном, троечником, но хорошим другом, который всегда приходил на помощь. Он не слыл супергероем, однако в ответственный момент ни секунды не колебался. Многие просто не способны сделать подобный шаг, когда судьба преподносит им испытание.

Первые съемки состоялись на земле Бурятии в дни чемпионата России по стрельбе из лука. Далее они проходили в живописных местах Забайкалья. Через воспоминания Алдара артисты расскажут о местных традициях, о том, как окружение и культура помогли ему вырасти смелым человеком.

- Мы снимали в те дни, когда буддисты отмечают праздник Майдари хурал, посвященный скорейшему нисхождению Будды грядущего, и прихожан было очень много, - добавляет режиссер. - Здесь сошлись два моих любимых направления в кино - игровое и документальное. Это делает историю более достоверной: герои фильма как будто ходят по этим улицам, живут здесь и сейчас.

Грамотные и быстрые действия военнослужащего предотвратили взрыв котла, разгерметизацию корпуса корабля и гибель экипажа

По словам генерального продюсера картины Юрия Обухова, идея создать "9 секунд" появилась два года назад во время работы над картиной "Нахимовцы" во Владивостоке. Тогда он увидел у причала новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

- В первом варианте сценария Марины Довгер три четверти фильма посвящались службе и подвигу Алдара и лишь одна - его жизни на гражданке, - уточняет продюсер. - Но когда сценаристы познакомились с родителями, друзьями, одноклассниками и учителями Цыденжапова, оказались под таким впечатлением, что решили заметно дополнить материал. Мы хотим показать, откуда берутся такие герои. Девять секунд - совсем немного, трудно представить, что матрос за это время устранил сильнейший пожар. Он мог бы покинуть вахту, его смена закончилась, но остался! Хотим сделать максимально правдивую историю жизни и подвига Алдара. Мама Билигма Зыдыгаевна уверена, что фильм окажет большое влияние на патриотическое воспитание молодежи.

Родные вспоминали, как в детстве во дворе загорелся сарай. Мальчик, испугавшись, убежал в дом, спрятался под кровать. Эта сцена вошла в фильм. Тогда дедушка Зыдыга Гармаевич сказал ему: "Лучше погибнуть, чем навлечь позор на свое имя". На маленького Алдара те слова оказали сильное впечатление, ведь дед, служивший когда-то на флоте, был для него примером мужества и отваги. Позже под его влиянием юноша мечтал попасть на боевой корабль, хотя поначалу в военкомате призывника вычеркнули из списка команды моряков из-за недостаточных веса и роста.

Мать и отец героя - Билигма Зыдыгаевна и Батор Жаргалович - во флотском музее Владивостока. Фото: Константин Лобков

Воплотили мечту

Алдар показан в фильме в возрасте 6-7, 15-16 и 19 лет. В роли взрослого Цыденжапова - Бато Шойнжонов, актер Государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, после института отслуживший "срочную" в одной из авиационных частей в Приморье. Это его первая большая работа в кино.

- Уже полностью пропитан историей моряка, ведь более года играю в театре эту роль, - рассказал артист. - В Агинском познакомился с лучшим другом Алдара - Содномом, узнал интересные моменты из их детства. Немногие знают, что еще в школьные годы Алдар совершил отважный поступок - спас тонущую женщину. Считаю, настоящие герои рождаются очень редко, а родители, воспитавшие такого сына, - великие люди.

В подготовке сценария и самих съемок активно помогали близкие Цыденжапова. Содном рассказал, что у друга была школьная любовь, но он так и не смог признаться в своих чувствах. Создатели картины решили по-своему исполнить мечту Алдара: в фильме появится девушка Лана, с которой он хотел связать свою судьбу. Эта роль доверена актрисе Александре Шабалиной.

Во Владивостоке съемки проходили при поддержке командующего флотом адмирала Виктора Лиины на эсминце "Быстрый", в списки экипажа которого матрос навечно зачислен, а также в специально построенном машинном отделении. Первыми, 4 августа 2024 года, картину увидят земляки Алдара, а 24 сентября пройдет предпремьерный показ во Владивостоке.

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