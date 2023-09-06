Венецианский фестиваль: хиты разных лет

В разгаре Венецианский кинофестиваль - 80-й по счету и старейший в мире: ему стукнул уже 91-й год долгой жизни. В Италии его зовут Мострой - выставкой.

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Если перелистать страницы Мостры за восемь десятилетий, покажется, что время пустилось вскачь. Все спрессуется, все сольется в пестрый клубок, где большое искусство переплетено с гламуром.

Видео дня

Вспомним успех советской "Путевки в жизнь" Николая Экка, которого публика самого первого фестиваля 1932 года назначила лучшим режиссером. И триумф "Веселых ребят", объявленных фильмом года ("Большевики не имеют права утверждать, будто живут веселее всех!"). И "Золотые львы", которыми фестиваль оценил дебюты двух Андреев - Тарковского и Звягинцева. Успехи наших Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Отара Иоселиани, Сергея Соловьева, Петра Тодоровского...

Венецианский фестиваль открыл миру многие прекрасные имена и считается главной стартовой площадкой премиальной кампании "Оскара": именно его лауреаты обычно становятся лидерами гонки. Он первым признал принципиально новый способ распространения кино - стрим-платформы - и стал включать в конкурс работы Netflix.

Он проходит на острове Лидо - это такая длинная итальянская макаронина, отделившая венецианскую лагуну от Адриатики, чтобы снующие по ней вапоретто не унесло в открытое море.

Его главный символ - львы. Кошачьи - любимые звери Венеции. Вдоль ее каналов бродят важные сытые коты, снисходительно взирающие на человечью суету. А количество здешних львов не поддается исчислению - больших и малых, мраморных, гранитных и гипсовых, на постаментах и фасадах, колоннах и портиках. Венецианцы их коллекционируют, как почтовые марки, свозя отовсюду. Крылья стали неотъемлемым преимуществом здешних кошачьих, и если все львы у фестивального дворца одновременно ими взмахнут, Мостра поднимется в небеса и заткнет за пояс своего главного конкурента во французском Канне.

Сегодня вспомним некоторые из хитов фестивальной Венеции разных лет, типичное "дежурное меню" огромной траттории по имени "Мостра". Отбор абсолютно субъективен: память сохранила не только фильмы хорошие, талантливые и умные, но и способные доставить удовольствие, что в кино случается значительно реже.

Субъективное

Британский "Расемон"

"Искупление". Реж. Джо Райт

На первый взгляд это мелодрама об издержках пубертата. Ревнивая 13-летняя девочка Брайони все, что видела, воспринимала на свой лад, обвинила молодого человека в не совершенном преступлении, сломала жизнь ему и его любимой, а став большой и старой, написала об этих сломанных жизнях роман, где вернула героям отобранное у них счастье. Художественная сила картины в том, как построен сюжет. Есть что-то от "Расемона" Куросавы: мы видим сцену глазами Брайони, а потом все повторяется - так, как было в реальности. Фантом, порожденный насупленным воображением, - и его расшифровка.

Прием не запутывает ситуацию, как бывает во многих фильмах, а сообщает сюжету драматизм. Режиссер подчеркивал, что фильм - цепь иллюзий, из которых в сознании зрителя складывается цельная картина сюжета и характеров. Ему удалось создать баланс между субъективным взглядом и объективной истиной. Картина - о том, как жестоко наши заблуждения отзываются в жизни.

Влюбленную пару сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Роль Брайони поручена трем актрисам: 13-летнюю девочку воплотила Сирша Ронан, эстафету подхватила Ромола Гараи, а завершила 70-летняя Ванесса Редгрейв. И опять-таки восхищает мастерство режиссера, сохранившего и внешнее, и внутреннее единство образа.

Действие картины, начавшись в 1935-м, проходит через события Второй мировой и заканчивается на пороге XXI века. Фильм не скрывает стилистической близости к таким эпопеям, как "Унесенныеветром" или "Английский пациент": в нем предпочитают страсти сильные и открытые, а музыка Дарио Марианелли не просто сопровождает действие, но и создает его эмоциональную многослойность.

Детективное

Дуэль на выживание

"Сыщик", реж. Кеннет Брана

Российская Газета

Самые долгие аплодисменты Венеции 2007 года, чистейший образец "искусства для искусства". Здесь встретились самые интеллектуальные художники кино и театра: драматурги Энтони Шеффер и Гарольд Пинтер, актеры Джуд Лоу и Майкл Кейн, а с ними - режиссер Кеннет Брана, известный шекспировскими постановками.

Оба актера демонстрируют высший пилотаж, не покидая экран в течение двух часов и удерживая внимание зала. Энтони Шеффер написал утонченную интригу, уже однажды экранизированную Джозефом Манкевичем (1972), а Гарольд Пинтер ее модернизировал, умножив драйв фирменным остроумием. И трудно переплюнуть режиссерскую изысканность Браны, который из театральной словесной дуэли двух персонажей сделал большое кино, динамичное и парадоксальное в каждом кадре.

Перед нами матч в трех таймах, и в каждом дело обретает новый поворот. Дуэлянтов двое: один постарше, другой помоложе - собачатся из-за женщины, которая так и не возникнет в кадре. Обоим важен процесс доказательства своей "самости", каждому нужно максимально унизить другого. Их диалоги безупречно смешны, их поступки открывают темные бездны человеческих натур. Вся эта водевильная абсурдятина с обманутым мужем, драгоценностями в сейфе и безумными провокациями помещена в стерильно футуристическую, как реторта, обстановку набитого электроникой миллиардерского дома.

В 1972 году Майкл Кейн уже играл в "Сыщике" младшего из героев, теперь ему досталась роль старшего, в которой блистал Лоуренс Оливье. Интересно посмотреть оба фильма - такие состязания всегда сообщают проекту дополнительный азарт.

В итоге то, что было театральной пьесой и могло в лучшем случае стать телефильмом, оказалось благодарным материалом для кино. То, что выглядит приятным пустячком, стало приговором нашей цивилизации. Идея картины принадлежит Джуду Лоу, и мы получили один из самых умных зрелищных фильмов.

Самоистязательное

Японский пациент

"Банзай, режиссер!". Такеши Китано

Такеши Китано сделал предметом комедии кинематограф и себя, пребывающего в раздумьях, куда грести дальше. Себя он представляет в виде пластикового чурбана, которого он носит подмышкой - как покорное судьбе alter ego. Ему осточертели и "фильмы якудзы", и мелодрамы типа "Кикуджиро". Поэтому "Банзай" - попурри из фрагментов не снятых им картин разных жанров, причем над каждым автор вволю поиздевался.

Китано здесь похож на композитора, который жалуется, что в октаве только семь нот и все комбинации уже перепробованы - больше писать нечего.

Анимационное

Русалочка на новый лад

"Рыбка Поньо на утесе", реж. Хаяо Миядзаки

Российская Газета

Японский кудесник Хаяо Миядзаки делает кино авторское - сам пишет сценарии, сам рисует каждый кадр без компьютера, вручную. Он первым вывел анимацию на большие фестивальные орбиты: проник в конкурс Берлинского фестиваля с "Принцессой Мононоке", а потом с фильмом "Унесенные призраками" не просто проник, но и взял "Золотого медведя", положив на обе лопатки звезд и авторов игрового кино. А лет десять назад он объявил, что уходит из кино и скоро мир увидит его последний фильм "Мальчик и дятел".

"Рыбка Поньо на утесе" неотразима для любого возраста. Даже видавшая виды публика очарована его безудержной фантазией. Фабула навеяна "Русалочкой" Андерсена. Поньо - бойкая розовая рыбка с личиком маленькой японки.

Она попадет в сети, и ее спасет пятилетний Сосуке, живущий в доме на утесе с мамой Лизой, которая вечно ждет папу - капитана дальнего плавания. Рыбке мальчик нравится, а мальчику нравится рыбка. И рыбка Поньо захочет стать настоящей девочкой, чтобы жить в мире людей. В фильме много замечательно придуманных приключений, но сила его в невероятном обаянии, в умении Миядзаки сделать персонажей живыми, сплавить действие с потрясающей музыкой своего постоянного композитора Джо Хисаиси. Войти в игровую стихию детства, в наивный мир, где возможно. После фильма выходишь с праздником в душе и со звучащей в ушах песенкой Ponyo, Ponyo, Ponyo, tiny little fish. Такой рыбке впору было дать приз за лучшую роль.

Дорожное

Погрузиться в нирвану

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники". Реж. Уэс Андерсон, 2007

"Дарджилинг Лимитед" - поезд,который везет героев через горы и пустыни Индии. Эта картина Андерсона - пестрая и яркая, как кино Болливуда, по типу - road movie, по методу - сколок с книг типа "Декамерона" или "Кентерберийских рассказов". Это там возникал живописный коврик, сплетенный из подсмотренных нравов, это там комическое соседствовало с трагическим, быстрый секс - с быстрой смертью.

Три брата, путешествующие по этой непонятной Индии, с изумлением познают ее нравы и обычаи. Фото: kinopoisk.ru

Режиссера влечет идея путешествия как способ создать образ движущегося вокруг героев мира. В движение вовлечены три брата, старший после аварии замотан в бандажи. Индия выбрана как земля, где все не как у людей. Камера с восторгом рассматривает экзотику допотопных поездов, марсианские глаза женщин и местные ритуалы, от "духовного очищения" до кремации утопленника. В этот круговорот вовлечены Анджелика Хьюстон и Билл Мюррей в ролях-камео. Все надеются хоть здесь обрести духовную силу. Актеры Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Джейсон Шварцман играют братьев, явно вдохновляясь опытом некогда популярных комиков братьев Маркс. Их герои постоянно куда-то стремятся, отстают от поездов, шаманят, возносятся духом и возвращаются, нимало не изменившись.

Режиссер постоянно напоминает об относительности всего сущего: несущемуся вагону уподобляется чуть ли не весь земной шар, а поездка на "Дарджилинг Лимитед" - путешествию во времени.

Идиотическое

Маразм крепчал

"После прочтения сжечь", реж. Итан и Джоэл Коэн, 2008

Российская Газета

Сценарий этого фильма был написан одновременно с комедией "Старикам здесь не место". Братья Коэны тогда взяли трехлетний тайм-аут - были озадачены прохладным приемом картин "Невыносимая жестокость" и "Игры джентльменов": их упрекали в измене артхаусу и бегстве в коммерцию. В "Стариках..." они вернулись к жанру и стилю комедийного триллера и были увенчаны тремя "Оскарами".

"После прочтения сжечь" - фильм смешной. Авторы называют его комедией идиотизма: абсурдность мира - постоянный окрас современной жизни. Многие приемы фильма - водевильные, включая шкафы, куда можно спрятаться. И все герои - главные. Поэтому их играют только звезды: Джордж Клуни, Брэд Питт, Джон Малкович, Тильда Суинтон и Фрэнсис Макдорманд, все необыкновенно хороши.

Героя Малковича, аналитика ФБР, увольняют за пьянку, и он пишет сенсационно разоблачительные мемуары. Диск с опасными мемуарами попадет в руки персонажей из фитнес-центра, и те решают подзаработать, шантажируя бывшего фэбээровца. Кроме того, нас ждут супружеские адюльтеры, любовь по интернету и даже русское посольство, куда герои пытаются толкнуть свою добычу. Ритм бурлескный, игра актеров азартна, и смешно все, от реплик и ситуаций до ракурсов и монтажа.

Наиболее колоритны персонажи Джорджа Клуни, Джона Малковича и Брэда Питта - все давно так не резвились. Первый, угрожающе мохнатый, сочетает кокетливую мужскую неотразимость с трусоватой глупостью. Второй, служака с прошлым, поигрывая скульптурным черепом, крушит все вокруг на манер Терминатора. Третий в роли фитнес-тренера, с одной, но пламенной извилиной и боевым окрасом волос, изображает одного из тех мальчуганов, что с затычками в ушах тупо трясутся под только им слышную музыку. Чины из ФБР, мучительно решающие не стоящие выеденного яйца проблемы, фарсовый интернет-секс и граждане, неутомимо бегущие в фитнес-зале, не сдвигаясь с места, - все это и создает атмосферу нашего родного идиотизма.

Разоблачительное

Муравьи и тарантул

"Без цензуры", реж. Брайан Де Пальма

Смысл названия становится ясным с первого титра: лента основана на реальных событиях, документах и свидетельствах о войне в Ираке. Мы погружаемся в казарменный быт. Солдаты кемарят на посту, клюют носом от жары и бессмыслицы, вдумчиво изучают порнографические журналы. Орут на туземцев, отгоняют их стволами, как муравьев. Выражение лиц у всех сходное: "Вот подзалетели!". Служба для парней не имеет понятного смысла, в этом пыльном иракском городе они отбывают срок, как в тюрьме.

Блокпост призван отделять мирных граждан от бомбистов. Нервы на пределе, парни готовы палить в первую же машину, которая не сразу притормозит. А тут местный везет в роддом беременную сестру, летит сломя голову - и получает полный заряд и в машину, и в роженицу.

Толчком к созданию картины стало сообщение о том, как солдаты изнасиловали, убили выстрелом в лицо и сожгли 14-летнюю иракскую девочку, а потом уничтожили ее семью. Пытаясь понять, как нормальные парни дошли до такого, режиссер углубился в интернетные блоги, стал изучать солдатские съемки. Солдаты снимают видео. "Тебя убьют - пошлю твоим родным, меня - пошлешь моим". Фильм стилизован под такие ролики. Это игровой фильм, а ощущение - кинодокумент! И тема картины: как выполнение солдатского долга становится преступлением.

Есть в фильме образ: муравьи облепили тарантула. Они маленькие и безвредные - тарантул большой и опасный. Но он обречен, потому что оказался на чужом поле.