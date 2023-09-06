Умер артист "Союзмультфильма" Константин Арефьев

"И даже совсем недавно на "Союзмультфильме" Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм "Крылья для друга", а на авторском проекте "Кораблик, который хотел летать" был аниматором, – говорится в сообщении.