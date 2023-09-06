Умер артист "Союзмультфильма" Константин Арефьев

Артист "Союзмультфильма" Константин Арефьев ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом киностудия сообщила в своем телеграм-канале.
В разное время деятель работал режиссером, монтажером, аниматором и художником. Студия выразила соболезнования родным и близким артиста.
"И даже совсем недавно на "Союзмультфильме" Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм "Крылья для друга", а на авторском проекте "Кораблик, который хотел летать" был аниматором, – говорится в сообщении.
Арефьев окончил Ленинградский институт киноинженеров, после чего поступил на курсы художников-аниматоров, а позже – на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Там он получал знания от именитых российских мэтров.