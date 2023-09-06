5 самых жестоких советских фильмов

В советской кинематографии не так уж много фильмов, где были показаны сцены насилия и жестокости.

© Кадр из фильма «Иди и смотри»

Цензура не одобряла подобные художественные приемы, поэтому они были редкими.

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«Иди и смотри»

Во время показа фильма Элема Климова на Западе, кинотеатры были оборудованы машинами скорой помощи. Некоторые зрители не могли выдержать многочисленные сцены жестокости, показанные нацистами.

Фильм, который получил международное признание и был признан лучшей картиной 1986 года в СССР, рассказывает о реальных событиях, произошедших в Белоруссии в 1943 году. В "Иди и смотри" актер Алексей Кравченко сыграл свою первую роль в кино. Ему пришлось воплотить образ подростка, который свидетельствует, как нацисты насилуют и убивают мирных жителей, включая женщин и детей. Ребенок, за два дня полностью поседевший и превратившийся в старика, стал символом ужасов войны.

Психологически это самый жестокий из всех художественных киноработ о Великой Отечественной войне. Во время съемок с Алексеем Кравченко работали психологи, чтобы мальчик при виде всех этих ужасов, пусть и постановочных, не тронулся умом.

«Андрей Рублев»

В картинах Андрея Тарковского много сцен, где показывается насилие не только над людьми, но над животными. При съемке «Андрея Рублева» заживо сожгли корову, умышленно покалечили несколько лошадей. Один из самых запоминающихся эпизодов картины – сцена, когда герою Юрия Никулина, ключарю Патрикею, татары вливают в рот кипящую смолу. А перед этим пытают огнем.

«Чучело»

Первая серьезная попытка в СССР выразить языком кинематографии сложный и жестокий мир взаимоотношений в детском коллективе – фильм Ролана Быкова «Чучело». Это история, не имеющая счастливого конца – затравленная одноклассниками героиня Кристины Орбакайте по прозвищу Чучело не смогла адаптироваться в новой школе, дети ее не приняли, а друг струсил и предал. Фильм строится на противопоставлении образов – милой, светлой, доброй девочки Лены и коллектива враждебно настроенных против нее одноклассников.

Жестокое неприятие и отторжение нового, непривычного приводит к тому, что Лена вынуждена уехать.

«Белый Бим черное ухо»

Этот двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого, снятый по одноименной книге Гавриила Троепольского, номинировался на «Оскар». Кинематографическое воплощение истории жизни и смерти шотландского сеттера – пронзительный рассказ о человеческом равнодушии и жестокости. В драме «Белый Бим черное ухо» натуралистично показан эпизод, когда нога бездомной собаки попадает в железнодорожную стрелку и животное не может выбраться из западни.

«Письма мертвого человека»

По оценке Аркадия Стругацкого, этот постапокалиптический фильм, снятый в 1986 году Константином Лопушанским, – «умная и жестокая драма о современных людях, ставших заложниками ситуации, которую они же и создали». Зловещую актуальность картине придала Чернобыльская авария, случившаяся практически одномоментно с выходов фильма в прокат. Вдобавок, между СССР и США еще шла так называемая «холодная война», когда всерьез рассматривалась перспектива нанесения ядерных ударов в случае обострения международных отношений.