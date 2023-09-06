Психолог рассказала, что концепция «Барби» построена на гротеске и сатире

Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Даниленко рассказала RT, что «Барби» Греты Гервиг — это сатира, в которой в гротескной манере обостряются реально существующие проблемы. Она отметила, что фильм не бросает вызов традиционным семейным ценностям.

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«Сказать, что фильм полностью бросает колоссальный вызов традиционным ценностям, такого нет. Он, конечно, гротескный, (сделан. — RT) в стиле комиксов, но в нём, как и в любом материале, заложены свои идеи, которые стоит обдумать и воспринять. Фильм рассчитан, в первую очередь, на взрослую и женскую аудитории», — рассказала Даниленко.

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Психолог отметила, что гендерные взимоотношения в картине выстроены на конфронтации, что отражено на примере двух миров — большого реального, где всем правят карикатурно изображённые мужчины, и игрушечного царства матриархата.

«В нём несколько гротескно показана диспропорция в отношениях между мужчиной и женщиной: либо жёсткий матриархат, либо мужской мир. Мужские персонажи (эдакие недотёпы, изображающие из себя крутых) ведут себя нелепо, им характерны мужланство и смешной мачизм. Гармоничные отношения между женщинами и мужчинами практически не показаны», — сказала она.

По словам психолога, женщины в фильме показаны либо в подавленном состоянии, либо как инициативные достигаторы, не нуждающиеся в мужчинах. При этом, она добавила, что в ленте достаточно много символизма, скрытого в репликах персонажей и сюжетных поворотах: например, главная героиня — «квинтэссенция классической куклы Барби» — имеет форму ступней, предполагающую ношение определённой обуви. По словам Даниленко, таким образом в фильме проиллюстрированы социальные требования, выдвигаемые к женщинам, и связанные с ними трудности женской самидентификации.

«В конце, когда она (Барби. — RT) идёт к гинекологу, мы видим, что она хочет понять, кто она такая, и разобраться со своей женской сутью. Если говорить о женственности как таковой, женское и женственность не тождественные понятия. Женское — это социально отведённые роли, а женственность — глубинное понимание своего предназначения как женщины, того, кто даёт жизнь и поддерживает её становление, она не сводится к внешним признакам. В современном мире происходит подмена понятий: ярко сексуализированные внешние признаки преподносятся как эталон женственности», — подчеркнула Даниленко.

По мнению психолога, если научиться управлять информационными потоками, поступающими из постоянно расширяющейся новой реальности, то ни Барби, ни обширная маркетинговая кампания вокруг неё не смогут влиять на юные умы. К тому же, Даниленко заявила, что картина может послужить поводом «разотождествления с образом суперженщины» поколению, выросшему на подобных куклах, и возыметь на них оздоравливающий эффект.

«С момента пика увлечения Барби прошло 20 лет, сейчас это воспринимается не так остро, не все находятся под впечатлением Барби-стандартов. Разговоры о том, что это вредный фильм или игрушка, которую нужно запретить, указывают лишь на социальные страхи. Мы не должны суживать детям пространство социализации и не делать из чего-либо культа. Большинство мам, которые были когда-то детьми, находящимися под влиянием Барби-стандартов, пережили эти моменты, а оставшиеся, конечно, транслируют их своим дочерям. Им фильм может помочь увидеть всё более реалистично, сатирически взглянуть на свои переживания, отпустить своих кумиров и закрыть внутренние гештальты», — резюмировала Даниленко.