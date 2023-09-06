Умер кинорежиссер Джулиано Монтальдо

Итальянский режиссер, актер и сценарист Джулиано Монтальдо скончался в Риме на 94 году жизни. Церемония прощания пройдет в узком кругу по решению семьи, сообщает ANSA.

Монтальдо родился в Генуе в 1930 году. Он снял более 20 фильмов. Самыми известными его работами являются «Сакко и Ванцетти» (1971), «Джордано Бруно» (1973), «Демоны Санкт-Петербурга». Последняя картина была посвящена творчеству Достоевского, в написании сценария принимал участие Андрей Кончаловский, а автором музыки стал Эннио Морриконе.