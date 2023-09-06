В Disney оценили мультфильмы про Человека-паука

«Мне нравится то, что сделали [создатели] "Паутины вселенных" (Spider-Verse). Все инновации в сфере анимации — это инновации для всех. Они заслужили свой успех. Мы небольшое сообщество, мы все связаны и поддерживаем друг друга», — сказала она.