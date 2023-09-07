Фильм "Каникулы" вошел в основной конкурс фестиваля "Маяк"

Фильм "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Маяк", который впервые пройдет в Геленджике 5-9 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Картина расскажет о детском кружке из провинциальной школы, который летит на театральный фестиваль в Сочи. "Каникулы" - это первый игровой полнометражный фильм Кузнецовой, в 2018 году ее короткометражка "Шесть два восемь" получила диплом фестиваля "Кинотавр" и принимала участие в смотрах во Франции, Германии, Чехии, Польше, Эстонии и других странах.