Героями фильма "Дворец" стали карикатурные русские гости

Во внеконкурсной программе 80-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера «Дворца» Романа Полански, созданного в копродукции Швейцарии, Италии, Польши и Франции. В августе мэтр отметил 90-летие. Его жизнь в последнее время сопровождают постоянные скандалы и обвинения в сексуальном насилии, поэтому ему постоянно приходится скрываться, и в Венецию он не приехал. Да и годы берут свое.

© Кадр из трейлера фильма "Дворец"

После премьеры фильма «Порядок времени» 90-летней Лилианы Кавани с участием Ксении Раппопорт свой свежий опус представил 90-летний Полански. По признанию итальянского продюсера фильма Луки Барбарески, дался он с большим трудом. В 2019-м Полански тоже заочно представлял в Венеции свою картину «Офицер и шпион», получившую Гран-при, а до этого вызвавшую атаку на дирекцию киносмотра, отважившуюся включить в конкурс фильм человека, обвиненного в изнасиловании 13-летней девочки еще в 1978 году, а также еще в нескольких эпизодах недавнего времени. Однако любому фестивалю скандалы только на руку, а заполучить свежую работу классика такого уровня — дело чести. В нынешнем фестивале также участвует вне конкурса новый фильм 87-летнего Вуди Аллена, который тоже вроде персоны нон грата на многих фестивалях из-за обвинений в насилии.

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Полански где-то рассказывал, как провел миллениум в одном из швейцарских отелей, куда его пригласили, очевидно, для украшения общества. Он был так впечатлен увиденным, что загорелся идеей снять кино о крахе буржуазного мира. Однако с реализацией замысла опоздал на десятилетия и теперь выглядит аутсайдером.

Все помнят, какое безумие охватило мир накануне 2000 года. Действие нового фильма Полански происходит 31 декабря 1999 года в роскошном швейцарском отеле в Альпах, куда прибывают 50 гостей — один чуднее другого, карикатурные миллионеры со всего мира со своими заморочками. Все это напомнило «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, получивший все мыслимые и немыслимые награды, где события происходят на круизной яхте и где богачи так же предаются удовольствиям, а среди них и русский олигарх, специализирующийся на продаже навоза. Можно сколько угодно иронизировать над скромными художественными достоинствами шведского фильма, но очевидно, что он зацепил нечто важное, раз вошел в топ и получил обойму первоклассных наград. И вот теперь Полански словно пошел по проторенному другими пути, хотя это не так — просто сказался «порядок времени», годы, не позволяющие уже интенсивно работать.

Сценарий написан Полански совместно с его другом молодости, а ныне польским классиком Ежи Сколимовским, большим мастером по части мистификаций. Полански определил жанр как гротескную комедию, но можно говорить и о черной комедии, и о комедии абсурда. Музыку к фильму написал Александр Деспла, за камерой стоял оператор Павел Эдельман — они тоже давние соратники Полански. Собран внушительный актерский десант — настоящие монстры мирового кино, от Оливера Мазуччи и Фанни Ардан до Джона Клиза и Микки Рурка. Иногда одного их появления довольно, чтобы стало и дико, и смешно. И это касается в первую очередь Микки Рурка, который и сам воспринимается как священное чудовище. Он сыграл сумасшедшего финансиста с говорящей фамилией Краш, к которому неожиданно нагрянут чешские родственники, и это отдельный дивертисмент.

Среди скопища фантастических персонажей есть и русские гости с чемоданами денег под предводительством колоритного героя Александра Петрова. Ужасные девицы Наташа, Зойка и другие примитивно сыграны малоизвестными актрисами и моделями, но, похоже, Полански такого эффекта и добивался. В камарилье прочих русских гостей — Антон Пампушный, Данило Котов и еще ряд неизвестных нам актеров, говорящих с легким акцентом и очевидно найденных на просторах Европы. Алчного российского посла Белова сыграл Илья Волох — уроженец Киева, мастер спорта по академической гребле, актер с внушительным списком небольших ролей «плохих русских». Жена посла не прочь выпить, и пока ее высокопоставленный супруг выясняет отношения с братвой, она уткнется головой в тарелку с черной икрой.

Вместо того чтобы расслабиться, русские сидят у телевизора — смотрят на Бориса Ельцина, который произносит: «Я устал, я ухожу, я сделал все что мог» — и называет преемника. И вот уже новый глава государства с экрана говорит о гарантиях свободы слова и прочих завоеваниях демократии. Никто пока не знает его, и непонятно, как дальше вести дела, не запросить ли у посла долю побольше. В глазах Александра Петрова — эдакое русское безумие, сумасшедший блеск, который, по всей видимости, и определил выбор актера. Петров Полански очень понравился.

Персонал отеля едва поспевает обслуживать неуемных гостей. Особенно достается менеджеру, который чувствует себя как на пороховой бочке, но умудряется всех примирить. У постояльцев каждую минуту что-то происходит. То собачка Маркизы (Фанни Ардан) обделается на простынях, то у кого-то травма носа. Особенно востребованным окажется один из гостей — пластический хирург, доктор Лима. Дела его рук мы наблюдаем воочию. В отель прибыл целый сонм старух, обезображенных многочисленными операциями, кривыми ртами… Они так намеренно ужасны, что вызывают приступ смеха. Доктор врачует и чихуахуа Маркизы, изучает испражнения. В итоге с собачкой все будет хорошо, и она полюбит пингвина. А это уже подарок 97-летнего миллионера (Джон Клиз) 22-летней женушке. Судьба это странной пары будет самой трагично смешной. В общем, Полански показал этому миру фигу так, как мог в свои 90.