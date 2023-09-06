Тюменский режиссер Дмитрий Колобов снял трейлер фильма о Владиславе Крапивине

Тюменский режиссер Дмитрий Колобов снял и смонтировал трейлер фильма о писателе Владиславе Крапивине. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Документальное кино под названием «Каравелла Крапивина» приурочено к 85-летию детского писателя, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года.

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«После просмотра трейлера главная эмоция, которая наверняка появится у зрителя — желание посмотреть фильм. Также мне хочется, чтобы люди заинтересовались жизнью Крапивина и познакомились с его творчеством», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова режиссера картины Дмитрия Колобова.

Планируется, что в Тюмени премьера фильма «Каравелла Крапивина» состоится 14 октября. В Екатеринбурге картину покажут 15 октября.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Писатель скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге после продолжительной болезни. Незадолго до этого он был отправлен в одну из свердловских больниц с подозрением на инсульт.