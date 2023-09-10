Из курьеров в кино: как Гай Ричи стал культовым режиссером

Один из самых известных в мире режиссеров - Гай Ричи - всегда хотел снимать ярко, именно поэтому он не стал получать специальное образование, ведь традиционные режиссерские школы, по его мнению, готовят "унылых режиссеров".

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В день рождения легенды "Рамблер" рассказывает, как сложился профессиональный путь Гая Ричи.

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Гай Ричи родился 10 сентября 1968 года, в графстве Хатфилд. Когда ему было пять лет родители развелись, а вскоре мама вышла замуж за баронета. Семья стала жить в фамильном поместье. С учебой у Гая Ричи не складывалось, он страдал от дислексии и посещал спецшколу, которую оставил в 15 лет и устроился курьером на киностудию. А после занялся съемками рекламного видео. Его работа была востребована, и он задумал съемки короткометражного фильма. Своими идеями он поделился с сооснователем сети сети Hard Rock Cafe, который познакомил его с племянником Мэттью Воном, учившимся в Лос-Анджелесе кинопроизводству. Мэттью согласился стать продюсером. И в 1995 году вышел первый короткометражный фильм Гая Ричи - "Трудное дело". Кстати, с Мэтью они быстро стали друзьями.

Фильм получил признание, а жена Стинга Труди даже захотела познакомиться с Гаем Ричи лично. А после согласилась профинансировать следующий фильм Ричи - "Карты, деньги, два ствола" с условием, что Стингу дадут небольшую роль. Криминальная комедия оказалась феноменально успешной. Молодой режиссер завоевал славу и признание.

В своем следующем фильме - "Большой куш" - он собрал звезд мировой величины с Брэдом Питтом во главе. После выхода фильма он знакомится с Мадонной и женится на ней, в браке рождается сын Рокко, еще одного ребенка они усыновили. Он снимает ее в своем фильме "Унесенные", но эта работа оказалось не такой успешной. Следующий фильм - "Револьвер" - с Джейсоном Стейтемом в главной роли также бы встречен прохладно. В 2008 году Ричи разводится с Мадонной. В том же году выходит его фильм "Рок-н-рольщик", который наконец подтверждает его славу успешного режиссера.

В 2009 году он знакомится с моделью Джеки Эйнсли, а в 2015 году они официально женятся и сейчас воспитывают троих детей.