Сэм Рэйми может снять «Мстителей: Секретные войны» — инсайдер

По информации инсайдера MyTimeToShineHello, Marvel Studios присмотрелась к одному именитому режиссёру для постановки «Мстителей: Секретные войны». Фильмом якобы может заняться Сэм Рэйми, который зарекомендовал себя по второй части «Доктора Стрэнджа».

Хотя официально об этом не было объявлено, ожидается, что третья часть «Доктора Стрэнджа» выйдет до того, как состоится премьера «Секретных войн». До сих пор неизвестно, выразил ли Рэйми свою заинтересованность в том, чтобы снова вернуться к Стрэнджу. Также неизвестно, захочет ли Рэйми снять большой супергеройский кроссовер.