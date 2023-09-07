В Сети появился трейлер нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»

Аниме «Как поживаете?» описывается как «большой фантастический фильм» о мальчике по имени Махито Маки, у которого вследствие бомбардировки Токио погибает мать. Однажды он переезжает в другой город и встречает говорящую цаплю. Она предлагает главному герою отправиться на поиски матери в мир, где живут живые и мертвые.