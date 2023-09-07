В Сети появился трейлер нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»
В Сети представлен дебютный тизер-трейлер анимационной кинокартины Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (или «Мальчик и цапля») (12+). Мировая премьера проекта состоится 8 декабря текущего года. Даты премьеры в российском прокате пока нет.
Аниме «Как поживаете?» описывается как «большой фантастический фильм» о мальчике по имени Махито Маки, у которого вследствие бомбардировки Токио погибает мать. Однажды он переезжает в другой город и встречает говорящую цаплю. Она предлагает главному герою отправиться на поиски матери в мир, где живут живые и мертвые.
Были предположения, что в основу фильма ляжет книга Есино Гэндзабуро 1937 года, но это не так. Проект рассказывает оригинальную историю, не связанную с книгой.
Отметим, что предстоящая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli практически за десять лет, а еще первым полноценным аниме, который Миядзаки снял после картины «Ветер крепчает» (12+) 2013 года. Ожидается, что проект «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера, пишет портал «Чемпионат».