Киркоров не угодил дочери подарком

В популярном фильме «Елки», который продолжается из года в год, снялся король эстрады Филипп Киркоров, который пытался угодить своей дочери подарком, но не смог превзойти её ожидания и только разочаровал своей невнимательностью.

© Popcake.tv

Девочка просила у папы настоящую собаку, при этом, хотела, чтобы щенок был не породистым, а бездомным, но вместо этого Киркоров подарил наследнице дорогостоящую скульптуру собаки, которая лично для него представляла куда больше ценности, чем домашний любимец.

«Ты даже не представляешь себе, каких трудов мне стоило доставить эту собаку, она из Нью-Йоркского музея, ее создал Энди Уорхол, их всего пять в мире!» — разочаровался Киркоров, вжившийся в образ.

Кстати, нельзя не отметить, что дочь артиста играет не Алла-Виктория, как многие могли подумать. Роль исполнила дочь экс-солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина Ника. Его настоящая наследница отказалась от съемок, так как, по словам папы, вообще не любит появляться на публике, как и её звёздный брат Мартин.