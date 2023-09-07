В «Союзмультфильме» рассказали о готовящихся полнометражных проектах

«Сейчас у нас в разработке несколько полнометражных фильмов, один из которых мы уже широко анонсировали — это «Формула воды». Это крупный анимационный проект с собственной вселенной, который расскажет про планету, где пресная вода оказалась в руках злодеев», — сообщили RuNews24.ru в пресс-службе студии.